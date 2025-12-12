На Земле сегодня и в ближайшие дни ожидается слабая магнитная буря.

В пятницу, 12 декабря, магнитная буря должна продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, повышенные геомагнитные условия, которые наблюдались накануне, были вызваны сочетанием выбросов корональной массы 8 и 9 декабря.

По словам ученых, за последние дни на Солнце вновь наблюдалось множество вспышек и выбросов корональной массы. Прогнозируется, что ни одна из них не направлена ​​к Земле, но нельзя исключить касательное воздействие. Также ожидается прибытие высокоскоростного потока из корональной дыры в течение 12-14 декабря.

Видео дня

Сочетание возможного касательного воздействия выбросок корональной массы и высокоскоростного потока увеличит геомагнитную активность сегодня и в течение следующих нескольких дней, с вероятностью периодов штормов G1.

Магнитные бури - как защитить организм

Считается, что во время магнитных бурь некоторые люди могут ощущать недомогание, головные боли, слабость и другие неприятные симптомы. Чтобы минимизировать влияние бурь, рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, не переутомляться, но при этом быть физически активным. Алкоголь и курение лучше минимизировать и отдать предпочтение легкой пище и чистой воде.

Вас также могут заинтересовать новости: