Пресс-секретарь президента подчеркнула, что он хочет действий, а не слов и встреч, которые не приносят эффективного результата.

Президент США Дональд Трамп готов отправить своего представителя на переговоры в Европу уже в эти выходные, но только если появится реальный шанс подписать мирное соглашение.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет Reuters. Она подчеркнула, что Трампа раздражают многократные встречи без заметного прогресса.

"Президент чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и ему надоели встречи только ради самих встреч", - заявила Ливитт.

Мирные переговоры - Киев под давлением

Вашингтон давит на Киев с требованием ускорить движение к миру. В то же время украинская сторона сопротивляется плану, который США предложили в прошлом месяце и который многие считают выгодным России.

В среду Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Позже он заявил, что имел с ними "оживленный обмен мнениями", в частности относительно возможных переговоров в Европе в ближайшие дни.

По словам Ливитт, администрация уже потратила более 30 часов за несколько недель на встречи с представителями Украины, России и европейских государств.

"Мы увидим, что произойдет на этих выходных, и следите за обновлениями", - добавила она.

Соглашение о прекращении войны - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план прекращения войны. Его команда относится к документу более благосклонно.

В то же время Трамп заявил, что поможет Украине с гарантиями безопасности. Обязательства Вашингтона по участию в потенциальном миротворческом контингенте или контингенте по безопасности все еще на столе.

The Economist отмечает, что попытки Трампа по завершению войны в Украине, как правило, идут по одному и тому же сценарию. Вашингтон делает шаги, благоприятные для Кремля, Украина и союзники пытаются смягчить план, но Россия отклоняет компромиссное предложение.

