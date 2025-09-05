Трамп и Путин снова 'на одной волне', - CNN

Трамп готовится к новому разговору с Путиным и требует от Европы полностью отказаться от российской нефти.

Президент США Дональд Трамп вновь призвал европейских союзников активнее действовать в ответ на российскую агрессию, одновременно оставляя открытым канал диалога с правителем РФ Владимиром Путиным. Это происходит на фоне застоя в мирных инициативах после их саммита на Аляске три недели назад, пишет CNN.

По данным Белого дома, во время телефонного разговора с лидерами ЕС Трамп отметил, что "Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну, поскольку Россия получила 1,1 миллиарда евро от ЕС за один год". Кроме того, он подчеркнул, что европейские страны должны оказывать "экономическое давление на Китай за финансирование военных усилий России".

Американский президент заявил журналистам, что планирует в ближайшее время снова поговорить с Путиным, чтобы "выяснить, что мы будем делать". Он воздержался от конкретного ответа, готов ли подписать новые прямые санкции против России в случае промедления Москвы с мирными шагами.

Видео дня

"Каким бы ни было его решение, мы будем либо довольны им, либо недовольны. А если мы недовольны им, вы увидите, что произойдет", - сказал Трамп в среду в Овальном кабинете.

Несмотря на критику со стороны Вашингтона, Европа уже существенно сократила зависимость от российской нефти. Еще в 2021 году стоимость импорта составляла $16,4 млрд в первом квартале, но в 2025 году этот показатель снизился до $1,72 млрд, сообщает CNN. Государства-члены ЕС ввели эмбарго на морскую нефть и нефтепродукты из России, однако определенные объемы все еще попадают на европейский рынок.

Мирные переговоры - союзники усиливают давление на Россию

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что Россия не собирается прекращать войну, уже строится система безопасности, которая может подтолкнуть врага к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международном экономическом форуме "Амброзетти".

"Я не могу сейчас раскрыть все подробности - многие из них очень чувствительны и касаются военной сферы. Но мы готовим силу - на земле, в воздухе и на море, - которая, просто работая по плану, будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну", - сказал глава государства.

Перед этим канцлер Германии Фридрих Мерц сделал откровенное заявление об окончании войны в Украине. Он отметил, что не теряет надежды на мир, но и также не имеет никаких иллюзий. Немецкий политик сказал, что готов к тому, что война в Украине затянется еще надолго.

Вас также могут заинтересовать новости: