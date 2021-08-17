Богдан Петренко

То, что Россия всегда придерживается двойных стандартов, уже давно не новость. Но ситуация с Талибаном настолько показательна, что ее нельзя обойти.

С одной стороны Талибан – это запрещенная в Российской Федерации организация. Еще с 2003 года - с тех пор, когда РФ пытались примазаться к мировой борьбе с "осью зла" - исламским терроризмом, чтобы мир меньше обращал внимания на то, какими методами вновь созданный путинский режим борется с внутренними оппонентами. В том числе и путем подрыва собственных граждан, чтобы переложить ответственность на террористов и усилить полицейское государство.

Запрет Талибана - не повод для Кремля, чтобы не принимать их официальную делегацию

Сам факт запрета Талибана должен говорить, что он рассматривается Москвой как террористический и преступный. То есть несет угрозы интересам российских граждан. Но в июле текущего года оказывается, что "запрет" и "террористическая организация" - это не повод для Кремля, чтобы не принимать официальную делегацию Талибана. Здесь, честно говоря, даже хочется процитировать Путина образца 1999 года, когда он заявил, что федеральный центр "с террористами никогда не будет вести переговоров". И вспомнить о том, что он же обещал мочить их в сортирах.

На практике даже тогда оказалось наоборот. Как только прошли выборы, вместо "замочить в сортирах" чеченских террористов, с ними договорились. И до сих пор Федеральный центр платит дань за пребывание Чечни в составе Российской Федерации.

Традиции финансирования терроризма в России имеют давние корни

Да и традиции финансирования терроризма в России имеют давние корни. Не удивительно, что Москва создала и поддерживает зону нестабильности на своей юго-западной границе. За что, в конце концов, получила иск от Украины в Международный суд ООН о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма. И если суд примет решение в пользу Украины, то РФ станет первой страной, которая будет привлечена к ответственности за поддержку терроризма.

Позиция Москвы в отношении Талибана исходила не из собственного законодательства, а из интересов Москвы. На самом деле их несколько.

Во-первых, не допустить поддержку исламского терроризма на своей территории, которая может осуществляться через Афганистан и непосредственно Талибан. Уже этого достаточно, чтобы пойти по чеченскому пути и начать просто откупаться от Талибана.

Во-вторых, избежать распространения конфликта на территорию стран ОДКБ, в частности Таджикистана. Душанбе всегда может обратиться за помощью в Москву. Но Москва не хочет ввязываться в конфликт. Ведь, как только Россия проиграет хоть одну небольшую войну, начнется развал так называемой "федерации".

Все русское единство построено на милитарной мощи

Дело в том, что все русское единство построено на милитарной мощи. Как только мощь пошатнется – это продемонстрирует, что никаких реальных объединительных ценностей у граждан РФ разных национальностей не существует. Более того, Москва уже проигрывала в войне с Афганистаном, и тогда это стало одним из стимулов развала СССР. С другой стороны, к этим же последствиям - потере военной мощи - приведет и отказ помогать Таджикистану. Кремль уже "киданул" Армению в этом году. Еще один "бросок" может усилить центробежные процессы и в ОДКБ, и в самой России.

Поэтому Москве не остается ничего, как заигрывать с Талибаном. И никого не "мочить", а договариваться "в сортирах". Нам же в этой ситуации остается отслеживать, не будет ли оказываться какая-то конкретная российская помощь талибам. Если так, сможем пополнить свой иск по финансированию Москвой террористов новыми фактами.

Богдан Петренко, первый заместитель директора Украинского института исследования экстремизма