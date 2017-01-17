Суд в Гааге зарегистрировал иск Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что иск Украины против России по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации зарегистрирован в Международном суде Организации Объединенных Наций в Гааге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Министр продемонстрировал журналистам пресс-релиз Международного суда ООН относительно регистрации украинского иска.

Читайте такжеСуд ООН в Гааге обнародовал детали иска Украины против России

"Наше дело в Международном суде ООН. Оно зарегистрировано. Таким образом, дальше оно будет продвигаться", - отметил Климкин.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина имеет больше, чем нужно доказательств для привлечения России к ответственности в связи с нарушение ею международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации в Международном суде ООН в Гааге.

«Мы используем любую возможность, которая есть в наших руках, чтобы мотивировать Россию покинуть нашу территорию. Конечно, мы будем использовать только политические и дипломатические средства. Однако, в то же время мы строим сильную армию, мы обеспечиваем эффективные реформы..., мы также используем юридические инструменты», - отметил Порошенко.