Эксперты посоветовали, какой процессор выбрать для игрового ПК в 2026 году

Это один из немногих компонентов ПК, который не пострадал из-за дефицита на рынке памяти.

Редакция авторитетного ресурса PC Gamer обновила рейтинг лучших процессоров для игровых сборок, актуальных в феврале 2026 года. Всего в рейтинг попало 6 моделей: от самых дешевых и до ультрапроизводительных.

По мнению энтузиастов, 2026 год может стать самым подходящим временем для апгрейда процессора. Это один из немногих компонентов ПК, который не пострадал из-за дефицита на рынке памяти.

Главным выбором для геймеров назван AMD Ryzen 7 9800X3D – мощный и эффективный процессор, который обеспечивает отличные показатели fps и даже после выхода нового Ryzen 7 9850X3D остается предпочтительным вариантом из-за лучшего баланса производительности и энергопотребления.

– мощный и эффективный процессор, который обеспечивает отличные показатели fps и даже после выхода нового Ryzen 7 9850X3D остается предпочтительным вариантом из-за лучшего баланса производительности и энергопотребления. В бюджетном сегменте лучшим решением считается Ryzen 5 7600X : несмотря на 6 ядер и 12 потоков, он демонстрирует высокую игровую производительность, а платформа AM5 дает хорошие возможности для будущего апгрейда.

: несмотря на 6 ядер и 12 потоков, он демонстрирует высокую игровую производительность, а платформа AM5 дает хорошие возможности для будущего апгрейда. Оптимальным процессором среднего уровня эксперты считают Ryzen 7 9700. Он лишь немного быстрее предшественника, зато работает заметно холоднее и потребляет меньше энергии, а снижение ценника делает его универсальным выбором для игровых систем.

Он лишь немного быстрее предшественника, зато работает заметно холоднее и потребляет меньше энергии, а снижение ценника делает его универсальным выбором для игровых систем. Для энтузиастов и требовательных задач выделили Ryzen 9 9950X3D. Это самый быстрый настольный CPU для многопоточных нагрузок, который при этом показывает "звездную" производительность в играх и способен конкурировать даже с топовыми решениями Intel.

Это самый быстрый настольный CPU для многопоточных нагрузок, который при этом показывает "звездную" производительность в играх и способен конкурировать даже с топовыми решениями Intel. Владельцам игровых ПК на базе AM4 пока нет необходимости менять платформу. Тот же Ryzen 7 5700X3D все еще выдает отличную игровую производительность за счет технологии 3D V-Cache, обеспечивающей колоссальный объем кэш-памяти третьего уровня (96 МБ).

Тем, кто собирает ПК без дискретной видеокарты, подойдет Ryzen 7 8700G. Благодаря встроенной графике Radeon 780M он способен обеспечить комфортный гейминг в 1080p, что делает его хорошей основой для доступной сборки.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а процессоры AMD становятся все популярнее.

УНИАН рассказывал, что геймеры нашли необычный способ сэкономить на покупке оперативной памяти. Они покупают адаптеры-переходники с SO-DIMM на DIMM, позволяющие установить ноутбучные модули памяти в обычный ПК.

Вас также могут заинтересовать новости: