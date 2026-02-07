Россия побеждает только на словах, но риторика имеет влияние, - Financial Times

Европа должна разрушить российский нарратив, чтобы мир увидел реальную слабость агрессора.

В войне против Украины Россия ведет двойное наступление – на земле и в информационном пространстве. Чтобы не оказаться на стороне исторических неудачников, Европа должна начать собственную информационную войну и разбить кремлевский нарратив о непобедимости России. Об этом в авторской статье для Financial Times пишет Питер Померанцев, британский аналитик украинского происхождения, старший научный сотрудник Института глобальных отношений Лондонской школы экономики.

Аналитик отмечает, что важной частью российской агрессии против Украины является кампания лжи, пропаганды и дезинформации. Например, Кремль пытается убедить всех, что Россия легко преодолевает западные санкции, что ее экономика стремительно растет, а на фронте российские войска неуклонно продвигаются и поэтому военная победа России неизбежна.

Этот нарратив влияет на мирные переговоры и в целом на восприятие войны в мире, пишет Померанцев.

Видео дня

Вместе с тем аналитик отмечает, что реальность существенно отличается от российского пропагандистского нарратива, примером чего являются последние неурядицы в российской экономике и откровенно анекдотические попытки Генштаба РФ объявить о российском контроле над Купянском и Купянском-Узловым.

Померанцев убежден, что фейковым российским нарративам можно и нужно противостоять. По его мнению, Европа должна создать собственный комплекс нарративов (для чего не обязательно лгать, как лжет Кремль), и тогда Россия ослабнет даже больше, чем это и так происходит.

"Ни одно отдельное действие не решит всего – Россия всегда будет реагировать. Цель состоит в том, чтобы средние государства продемонстрировали, что они могут быть больше, чем сумма своих частей, и постоянно усиливать давление на Россию с всегда неожиданных сторон, подрывая тем самым уверенность Путина в сохранении собственного нарратива", – пишет аналитик.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, нынешние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби не могут привести к завершению войны, потому что Кремль использует их не для реального урегулирования, а для того, чтобы выиграть время и замылить глаза Западу.

Австралийский военный аналитик Мик Райан отмечает, что переговоры являются частью более широкой стратегии России, которая включает продолжение наступательных действий на фронте, удары по украинской инфраструктуре, укрепление сотрудничества с союзниками (Китай, Иран, КНДР) и информационную войну против Запада для сдерживания поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: