Сталелитейные предприятия компании перешли на альтернативные источники сырья

Сталелитейная компания Tata Steel из Индии отказалась от сотрудничества с Российской Федерацией. Теперь все сталелитейные предприятия компании будут использовать альтернативные источники сырья.

Об этом сообщила пресс-служба Tata Steel

"У Tata Steel нет операций или сотрудников в России. Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с Россией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сталелитейные предприятия компании в Индии, Великобритании и Нидерландах перешли на альтернативные источники сырья, чтобы "покончить с зависимостью от России".

Справка УНИАН. Tata Steel Group - сталелитейная компания из Индии. В рейтинге крупнейших в мире по объему произведенной стали занимает 10 строчку. Компания также занимается добычей железной руды и угля.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 марта стало известно, что Россия готова предоставлять Индии большие скидки на свою нефть на фоне снижения спроса на российское сырье после начала полномасштабной войны в Украине.

Президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Индии Нарендры Моди с просьбой не наращивать закупки российской нефти, заявив, что это не будет отвечать интересам Индии и может повредить ответу США на войну в Украине.

После чего издание Reuters сообщило, что одна из самых больших нефтяных корпораций Индии отказалась от покупки российской нефти. Так, из последнего тендера исключили несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals.

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