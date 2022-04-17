Планировали закупить 48 российских военно-транспортных вертолетов

Власти Индии отложили покупку у Российской Федерации военно-транспортных вертолетов. Всего планировали закупить 48 Ми-17В5.

Об этом сообщает агентство ANI.

Отмечается, что решение приняли давно в рамках поддержки национальной программы Make in India и не связано с войной в Украине.

"Было принято решение закрыть соглашение. Военно-воздушные силы будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности", говорится в сообщении.

Стоит отметить, что контракт на поставку 80 вертолетов Ми-17 Индия и Россия заключили еще в июне 2011 года. При этом в период с 2008 по 2015 годы Индия получила 151 российский военно-транспортный вертолет типа Ми-17В5.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 марта стало известно, что Россия готова предоставлять Индии большие скидки на свою нефть на фоне международного давления и снижение спроса на российское сырье после вторжения в Украину.

Президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Индии Нарендры Моди с просьбой не наращивать закупки российской нефти, заявив, что это не будет отвечать интересам Индии и может повредить ответу США на войну в Украине.

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