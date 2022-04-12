Байден обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой не наращивать закупки российской нефти.

Президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Индии Нарендры Моди с просьбой не наращивать закупки российской нефти, заявив, что это не будет отвечать интересам Индии и может повредить ответу США на войну в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Байден, стремящийся построить более широкую коалицию государств, выступающих против неспровоцированного нападения России на Украину, сказал Моди во время часового видеозвонка 11 апреля, что позиция Индии в мире не усилится из-за возложения на российские источники энергии.

"Президент четко дал понять, что он не считает, что в интересах Индии ускорять или увеличивать импорт российских энергоносителей или других товаров", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден также сказал Моди, что США могут помочь Индии диверсифицировать источники энергии, сказала Псаки.

В то время как США и другие страны пытаются ограничить энергетические прибыли Москвы, Индия недавно активизировала закупки, а Моди публично не обязывался воздерживаться от российской нефти.

Индия также была среди 58 стран, которые на прошлой неделе воздержались во время голосования по отстранению России от участия в Совете ООН по правам человека.

Этот звонок был охарактеризован как "теплый" и "откровенный", но Белый дом не мог указать, поддерживает ли Индия США в полном осуждении президента России Владимира Путина, заявив, что выбор – за правительством Моде.

Во время разговора Моди назвал ситуацию в Украине "очень тревожной" и отметил, что во время войны погиб индийский студент. Он сказал, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, призывая обоих к миру.

Поощренная значительными скидками после западных санкций против российских компаний, Индия купила по меньшей мере 13 миллионов баррелей российской сырой нефти с момента вторжения в Украину в конце февраля. За весь прошлый год Индия купила в России примерно 16 миллионов баррелей, свидетельствуют данные Reuters.

Напомним, Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске.

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