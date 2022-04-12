IOC ранее закупила 6 миллионов баррелей российской нефти

Одна из самых больших нефтяных корпорация Индии отказалась от покупки нефти из Российской Федерации. Из последнего тендера исключили несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов для участия в последнем тендере, который закрывается во вторник. Всего на этой неделе компания проводит два тендера для отгрузки в мае-июне.

Стоит отметить, что ранее IOC закупила 6 миллионов баррелей российской нефти Urals для загрузки в мае. Корпорация является одним из крупнейших потребителей российской нефти.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 марта стало известно, что Россия готова предоставлять Индии большие скидки на свою нефть на фоне международного давления и снижение спроса на российское сырье после вторжения в Украину.

В свою очередь Европейская Комиссия начала работу над шестым пакетом санкций против Российской Федерации, которые включает ограничения на экспорт российской нефти. После чего президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Индии Нарендры Моди с просьбой не наращивать закупки российской нефти, заявив, что это не будет отвечать интересам Индии и может повредить ответу США на войну в Украине.

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