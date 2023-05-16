Венгрия готовилась к российскому вторжению в Украину и стягивала войска к украинской границе одновременно с россиянами.

Перед российским вторжение в Украину Венгрия стягивала свои войска к границе не для участия в нападении, а чтобы удержать ситуацию на самой границе, если из Украины хлынут мощные потоки беженцев. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил венгерский военный эксперт Андраш Рац, который тогда работал в Центре стратегических и исследований безопасности правительства Венгрии.

Он признал, что Венгрия "скопила определенные военные силы" возле границы с Украины, но отметил важность контекста, целей и задач этих действий.

"Состав этих сил был не таким, как с российской стороны. Россия собрала наступательные силы. Венгерские силы, направленные на вашу границу незадолго до вторжения РФ, не были наступательными", – подчеркнул Рац.

Видео дня

Эксперт отрицает, что между Москвой и Будапештом имела место какая-либо координация военных усилий.

"Вторжение Путина стало для правительства Венгрии неожиданностью. Орбан действительно не верил, что Россия совершит столь серьезную, критическую ошибку, как нападение на Украину. Так же как в это не верили Германия или Франция", – настаивает Рац.

По его словам, Будапешт решил просто подготовить "план Б", на случай "маловероятного, по его мнению," сценария российского нападения на Украину.

"Этот план Б предполагал, что начнется мощный гуманитарный кризис и последует масштабный поток беженцев из Украины. Это была не армия – а отдельные специфические армейские подразделения", – пояснил эксперт мотивы стягивания венгерских войск к Украине.

По его словам, стояла задача обеспечить возможных беженцев палатками, врачами, кроватями, едой и прочим – всё это могли сделать соответствующие армейские подразделения.

Также венгерские власти опасались заходов вооруженных групп в Венгрию, как это было при распаде Югославии.

Рац отмечает, что украинская сторона не просто была поставлена в известность обо всех этих действиях – существовала координация между Будапештом и Киевом.

"Тогда ни на мгновение речь не шла о возможном нападении на Украину. Мы вообще не направляли к границе наступательную технику. Там не было ни одного танка, не было артиллерии, не было боеприпасов и логистики поставок, обязательных для любого нападения", – подчеркнул Рац.

Позиция Венгрии по войне в Украине

Венгерское правительство с первых дней осудило российское вторжение в Украину. Как часть ЕС, Венгрия присоединилась к общеевропейским санкциям против России.

В то же время Будапешт не скрывал, что блокирует часть санкций против РФ под предлогом того, что они навредят Венгрии. Причем венгерские власти не только не пытаются побороть зависимость от РФ в энергетике, но наоборот усугубляют ее.

Также Венгрия блокирует транзит оружия в Украину через свою территорию, а первые лица страны призывают к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров без требований вывода российских войск.

Вас также могут заинтересовать новости: