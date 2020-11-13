Сейчас, по ее словам, оппозиция разрабатывает "стратегию и тактику дальнейших действий".

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прогнозирует, что скоро протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко перейдут в партизанскую форму.

Об этом она сказала в беседе с польским агентством PAP.

"Борьба продолжится… Думаю, что люди решат перейти на партизанскую форму, поскольку власть не знает границ в применении силы", - заявила Тихановская.

Сейчас, по ее словам, оппозиция разрабатывает "стратегию и тактику дальнейших действий".

Читайте такжеВ ЕС готовы ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко из-за смерти еще одного активиста

Также она поблагодарила все работников, которые приняли участие в страйке.

"Нужен был стимул, потому что люди уже устали. Люди хорошо отреагировали. Всегда можно желать большего, но мы благодарны всем тем, кто решился продемонстрировать свое гражданское отношение", - сказала она.

По оценке Тихановской, "очевидно, что режим близок к параличу".

"Власть не выполняет своих основных функций, а только борется с протестующими", - сказала она, отметив, что в многие в силовых структурах переходят "на светлую сторону", но для этих процессов нужно время.

Читайте такжеВ Минске умер избитый неизвестными в масках парень: люди вышли на улицу (видео)

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

12 октября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пояснил, что санкции против Лукашенко введут из-за отсутствия воли вести переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси. Все страны ЕС согласились с предложением расширить список лиц, против которых вводятся санкции.

20 октября Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза не оказывает сопротивления относительно введения санкций против Лукашенко в рамках подготовки второго раунда ограничительных мер в отношении белорусских властей. По его словам, началась техническая работа с целью подготовки введения санкций.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН