Лукашенко осуществил кадровые ротации / Фото: REUTERS

Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, главу КГБ Валерия Вакульчика и руководителя Госконтроля Ивана Тертеля.

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Об этом сообщает анонимный Telegram-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко. 

Так, Иван Тертель, который до этого времени руководил Комитетом госконтроля, назначен главой КГБ Беларуси. Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси. Исполняет обязанности главы Госконтроля - Василий Герасимов.

«Госсекретарь Совбеза - Валерий Вакульчик; Председатель КГБ - Иван Тертель; Председатель КГК - пока И.О. Василий Герасимов», – говорится в сообщении.

Позднее информацию подтвердили в государственном информационном агентстве Белта.

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Автор: Андрей Василюк