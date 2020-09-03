Лукашенко осуществил кадровые ротации в трех органах власти.

Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, главу КГБ Валерия Вакульчика и руководителя Госконтроля Ивана Тертеля.

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Об этом сообщает анонимный Telegram-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко.

Так, Иван Тертель, который до этого времени руководил Комитетом госконтроля, назначен главой КГБ Беларуси. Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси. Исполняет обязанности главы Госконтроля - Василий Герасимов.

«Госсекретарь Совбеза - Валерий Вакульчик; Председатель КГБ - Иван Тертель; Председатель КГК - пока И.О. Василий Герасимов», – говорится в сообщении.

Позднее информацию подтвердили в государственном информационном агентстве Белта.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк