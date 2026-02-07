Энергетические вихри или паломничество: ученые поняли, зачем гигантские рыбы плывут в Африку

Ежегодно у африканского побережья собираются тысячи рыб.

Исследователи океана считают, что им удалось разгадать таинственное поведение крупных африканских рыб – желтоперых каранксов. Как пишет Discover Wild Life, эти рыбы ежегодно тысячами собираются у берегов Южной Африки и кружат по течению в огромном количестве.

Эти собрания желтоперых каранксов, которые медленно плавают кругами в эстуарии Мтенту, давно озадачивают ученых. Даже известный натуралист сэр Дэвид Аттенборо почесал затылок в своем документальном фильме 2013 года "Африка".

Но теперь исследователи опубликовали в Африканском журнале морских наук новую гипотезу о каранксах. Ведущий автор исследования Рассел Диксон рассказал, что слышал много разных теорий об необычном скоплении.

Видео дня

"Это явление привлекло внимание всего мира, и появились всевозможные необычные теории – такие как энергетический вихрь в реке или нечто вроде религиозного паломничества рыб. Ранние данные показывали, что размножение и кормление являются маловероятными причинами. Но не так много людей имели вероятные объяснения", – говорит Диксон.

Поэтому он решил попытаться разгадать тайну. Для этого он работал с коллегами из своих учреждений, а также с Океанографическим исследовательским институтом. Команда пометила 10 желтоперых каранксов (Caranx ignobilis) акустическими метками. Через несколько месяцев они сняли данные, чтобы узнать, чем они занимались.

Диксон сравнил движение рыбы с температурой моря, и это показало четкую закономерность, которая свидетельствовала о том, что рыбе было холодно.

"В дни, когда холодный прибрежный апвеллингинг вызывал резкое понижение температуры моря, мы постоянно обнаруживали почти всех этих рыб в верхнем течении эстуария, где теплая поверхностная пресная вода находится над более холодной (и тяжелой) морской водой. А в дни с теплым морем они обычно отсутствовали в эстуарии", – говорит Диксон.

Когда вода в их привычной среде обитания становится слишком холодной для рыб, они плывут вверх по течению, чтобы погреться в более теплых водах эстуария.

Но некоторые исследователи считают, что каранксы могут попадать в поверхностные пресные воды, чтобы избавиться от соленых паразитов.

"На самом деле, есть еще несколько вопросов, на которые у нас нет идеальных ответов. Например, почему они каждую ночь покидают верхний эстуарий. Или почему Мтенту – единственный эстуарий, который вообще является особым местом сбора", – добавляет Диксон.

Найти ответы на все вопросы важно, поскольку пока неизвестны причины, почему именно эстуарий Мтенту привлекает этих гигантских (длиной до 170 см) рыб. Если они потеряют эту среду обитания, это может иметь негативный волновой эффект.

Загадочные рыбы - больше новостей

Напомним, что в глубинах океана живет только одна теплокровная рыба – это лунная рыба, которая может разгонять нагретую кровь по всему телу. Благодаря уникальному теплообмену в жабрах, тело рыбы всегда на 5 градусов теплее, чем вода вокруг нее.

Вас также могут заинтересовать новости: