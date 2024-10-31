Представитель МИД Польши отметил, что из-за своей позиции, Сикорский "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".

Глава польского МИД Радослав Сикорский надеется, что НАТО и США изменят свою позицию и позволят сбивать российские ракеты над территорией Украины силами ПВО союзников. Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, пишет "Укринформ".

Он утверждает, что личное мнение Сикорского о необходимости сбивания силами союзников российских ракет, которые летят в направлении Польши, еще над территорией Украины известно.

При этом представитель подчеркнул, что из-за этой позиции, которой он придерживается и теперь, польский министр "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".

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"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции союзников, - добавил Вронский.

Возможность сбития российских ракет НАТО

Члены Палаты представителей Конгресса США от обеих партий призывают президента Джо Байдена дать разрешение Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

С соответствующим письмом к главе Белого дома обратились лидеры двухпартийной Комиссии США по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон (Республиканская партия) и Стив Коэн (Демократическая партия). Они, в частности, просят Байдена "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в воздушное пространство Польши".

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