Части плана начали выполняться более чем за год до атаки ХАМАС 7 октября.

Идея так называемой "пейджерной операции" Израиля против ливанской группировки "Хезболла" возникла еще в 2022 году. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на официальных лиц Израиля, Ближнего Востока и США, знакомых с событиями.

Отмечается, что части плана начали выполняться более чем за год до атаки ХАМАС 7 октября, которая "поставила регион на путь войны". Тогда на истерзанной войной северной границе Израиля с Ливаном было время относительной тишины.

"Среди полдюжины поддерживаемых Ираном ополченцев с оружием, нацеленным на Израиль, "Хезболла", бесспорно, была самой сильной. Израильские официальные лица со все большей тревогой наблюдали за тем, как ливанская группа добавляет новое оружие к арсеналу, который уже способен наносить удары по городам Израиля десятками тысяч высокоточных ракет", - пишет издание.

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По данным СМИ, Моссад годами работал над проникновением в группу с помощью электронного мониторинга и информаторов. Со временем лидеры "Хезболлы" научились фиксировать факты уязвимости группировки к израильской слежке и хакерству, опасаясь, что даже обычные мобильные телефоны могут быть превращены в контролируемые Израилем устройства для подслушивания и отслеживания. Так родилась идея создания своего рода коммуникационного троянского коня.

"Хезболла искала защищенные от взлома электронные сети для передачи сообщений, и Моссад придумал пару уловок, которые заставили группу ополченцев приобрести устройства, которые казались идеальными для работы - оборудование, которое Моссад разработал и собрал в Израиле".

Авторы утверждают, что первую часть плана, минированные рации, Моссад начал вставлять в Ливан почти десять лет назад, в 2015 году. Мобильные радиостанции содержали огромные батарейные блоки, скрытую взрывчатку и систему передачи, которая дала Израилю полный доступ к коммуникациям "Хезболлы".

"В течение девяти лет израильтяне довольствовались тем, что прослушивали "Хезболлу"... Но затем появилась новая возможность и новый блестящий продукт: маленький пейджер, оснащенный мощной взрывчаткой. По иронии судьбы, которая не станет ясной в течение многих месяцев, "Хезболла" в конечном итоге косвенно заплатит израильтянам за крошечные бомбы, которые убьют или ранят многих ее оперативников", - говорится в статье.

По словам собеседников издания, поскольку лидеры "Хезболлы" были готовы к возможному саботажу, пейджеры не могли происходить из Израиля, Соединенных Штатов или любого другого союзника Израиля. Поэтому в 2023 году группа начала получать предложения о массовой закупке пейджеров Apollo под тайваньским брендом, хорошо признанной торговой марки и линейки продуктов, которые распространяются по всему миру и не имеют заметных связей с израильскими или еврейскими интересами. При этом тайваньская компания не знала об этом плане.

Предложение о продаже поступило от чиновника по маркетингу, которому доверяет "Хезболла", имеющего связи с Apollo. Представитель отдела маркетинга, женщина, личность и национальность которой официальные лица отказались раскрывать, была бывшим торговым представителем тайваньской фирмы на Ближнем Востоке, которая основала собственную компанию и приобрела лицензию на продажу линейки пейджеров под маркой Apollo. Где-то в 2023 году она предложила Хезболле сделку на один из продуктов, которые продавала ее фирма: прочный и надежный AR924, говорит неназванный израильский чиновник:

"Она поддерживала связь с "Хезболлой" и объяснила им, почему больший пейджер с большей батареей лучше оригинальной модели. Одним из главных преимуществ AR924 было то, что его можно было заряжать с помощью кабеля. И батареи выдержали дольше".

Кроме того, удаленный доступ Моссада к устройствам был "невидимым". При этом электронный сигнал от службы разведки мог спровоцировать взрыв тысячи устройств одновременно. Но, чтобы обеспечить максимальный ущерб, взрыв также может быть вызван специальной двухэтапной процедурой, необходимой для просмотра защищенных сообщений, которые были зашифрованы, и "вам нужно было нажать две кнопки, чтобы прочитать сообщение", что означало использование обеих рук. Во время следующего взрыва пользователи почти наверняка "ранят обе руки", и, следовательно, "будут неспособны бороться".

Взрывы пейджеров "Хезболлы"

В сентябре в Ливане начали взрываться пейджеры, которыми пользовались члены группировки "Хезболла". В числе сотен пострадавших оказался посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

В "Хезболле" связывают произошедшее с действиями израильских спецслужб, которым якобы удалось проникнуть в ряды террористической организации и установить взрывные устройства в пейджеры.

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