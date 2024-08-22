Германия является крупнейшим в Европе сторонником Украины против вторжения России.

Немецкое правительство оказалось под растущим давлением внутри страны, требующим прекратить поддержку Украины и активнее добиваться переговоров, чтобы попытаться положить конец войне с Россией.

На фоне серьезных столкновений по бюджету и растущих доказательств того, что Украина стояла за взрывами газопроводов между Россией и Германией, канцлер Олаф Шольц пытается развеять опасения, что Берлин сократит свою помощь, пишет The New York Times.

Выступая в среду в Молдове, он настаивал, что "Германия не прекратит свою поддержку Украины" "столько, сколько необходимо", и останется, по его словам, "крупнейшим национальным сторонником Украины в Европе".

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Но его трехпартийное коалиционное правительство становится все более непопулярным и сталкивается с критически важными государственными выборами в сентябре, на которых партии как крайне левых, так и крайне правых, призывающие к прекращению военной помощи Киеву, как ожидается, выступят хорошо.

Основное бремя для правительства, которое может показаться парализованным в принятии важных финансовых решений, - это конституционное требование удерживать новый бюджетный долг на уровне не более 0,35 процента ВВП.

Но правительство также может оказаться в затруднительном положении, если генеральный прокурор обвинит украинских чиновников в подрыве трех из четырех газопроводов Nord Stream между Россией и Германией в 2022 году.

Правительство безуспешно добивалось ареста украинского водолаза, проживавшего в Польше, что вызвало предположения, что польское правительство, которое решительно выступало против решения Германии о строительстве трубопроводов, также могло способствовать их уничтожению. Подозрения уже усилили напряженность в отношениях с Польшей, с которой у Германии сложные отношения, и подняли вопросы о безоговорочной поддержке Германией Украины.

Напряженность Германии с Украиной более конкретно касается бюджета на 2025 год. Министр финансов Кристиан Линднер хочет избежать повышения налогов и сократить бюджет, который должен быть почти сбалансирован законом.

Это ограничение оказало давление не только на правительственную помощь Украине, но и на обещание Шольца, данное сразу после начала войны два с половиной года назад Германии, сделать резкий стратегический поворот и увеличить свои военные расходы.

С тех пор возросшие военные расходы Германии в основном покрывались специальным фондом в размере 100 млрд евро, вне регулярного бюджета, который, как ожидается, иссякнет к 2027 году. Линднер настаивал на том, чтобы правительство больше не брало займы вне бюджета для специальных проектов, таких как увеличение военных расходов.

Только в прошлую пятницу коалиция согласилась сократить свой целевой показатель дефицита бюджета на 2025 год с 17 млрд евро (18,9 млрд долларов США) до 12 млрд евро после того, как первоначальные предложения развалились.

В рамках этой сделки, как сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Линднер в своем письме предположил, что правительство заморозит новую военную помощь Украине до тех пор, пока не будут профинансированы все бюджетные ресурсы.

Уже в прошлом месяце правительство решило сократить финансирование Украины в 2025 году с 7,5 млрд евро до 4 млрд евро, утверждая, что дефицит будет обусловлен ожидаемым доходом от замороженных российских активов, находящихся в Европе в соответствии с планом, согласованным странами Группы 7 на их июньском саммите в Италии.

Там G7 согласилась предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Вместе с фондами, предоставленными отдельными странами, Шольц сказал, что "это будет больше, чем то, что было доступно Украине в плане поддержки на сегодняшний день".

По данным Кильского института мировой экономики, Германия является крупнейшим в Европе сторонником войны Украины против вторжения России, предоставив более 14 миллиардов евро поддержки - в основном военной - между вторжением в феврале 2022 года и концом июня 2024 года.

Помощь Украине от Германии

Вице-канцлер Германии Роберт Габек подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Берлина сохранится и продолжится без всяких "если" и "но".

"Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года", - поделился он в интервью Berliner Morgenpost, напомнив о 50-миллиардном кредите для Украины, выплата которого будет происходить за счет замороженных активов российского Центробанка.

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