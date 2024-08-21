По его словам, Германия имеет свой интерес в том, чтобы Украина противостояла российской агрессии.

Вице-канцлер Германии Роберт Габек подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Берлина сохранится и продолжится без всяких "если" и "но".

"Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года", - поделился он в интервью Berliner Morgenpost, напомнив о 50-миллиардном кредите для Украины, выплата которого будет происходить за счет замороженных активов российского Центробанка.

По словам Габека, еще 4 миллиарда евро станут доступными из федерального бюджета в 2025 году. Он пообещал, что если этого не произойдет, то властям "придется провести новую дискуссию", а поддержку придется "искать другим способом".

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В то же время вице-канцлер признал, что переход к запланированной модели с кредитом от "Большой семерки" может стать проблемой, "если новые заказы больше не смогут быть размещены из-за того, что предыдущие бюджетные ассигнования исчерпаны".

"Это потребует обеспечения того, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а оплачены позже из фондов G7", - успокоил Габек.

Также он заверил, что даже если США прекратят поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, Германия не оставит Украину в одиночестве.

"Было бы чрезвычайно опасно, если бы Украина проиграла эту войну. Тогда свобода Европы окажется под угрозой. Поэтому мы имеем свой интерес, чтобы Украина противостояла российской агрессии", - резюмировал политик.

Сокращение помощи от Германии: что известно

Недавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что Германия резко сокращает расходы на военную помощь Украине и даже уже перестала оплачивать ремонт поврежденной техники.

Кроме того, в проекте бюджета на следующий год расходы на Украину Берлин хочет сократить вдвое. Эти расходы хотят переложить на замороженные российские активы, хотя этот механизм еще не заработал.

Из-за этого внутри немецкого правительства возникли споры. Минфин и Минобороны Германии перекладывают вину друг на друга.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц опроверг данные о том, что Германия намерена сократить поддержку Украины.

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