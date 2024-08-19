Но пророссийские партии наборот рады и призывают полностью обрезать помощь Украине.

Внутри немецкого правительства возникли споры из-за решения сократить военную помощь Украине. Минфин и Минобороны Германии перекладывают вину друг на друга, пишет BILD со ссылкой на свои источники.

Как ранее сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, уже одобренная помощь на этот год продолжает поступать в Украину, но новые внеплановые заявки, например, на закупку запчастей для сломанных танков, Минфин Германии уже не утверждает.

На запрос BILD в Минфине заявили, что "готовы изучить предоставление дополнительных средств в короткие сроки", если о них будет "конкретно и прозрачно доложено", но "министерство финансов пока не получило какого-либо конкретного доклада о материальных потребностях, поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть осуществлены". Однако источники журналистов в немецком правительстве говорят, что канцлер Олаф Шольц якобы прямо "запретил" Министерству обороны направлять в Минфин подобные финансовые запросы о внеплановой помощи Украине.

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В Минобороны говорят, что из-за Минфина Германия не смогла реализовать более 30 высокоприоритетных поставок Украине на общую сумму 3,87 млрд евро. В частности речь идет о запчастях для техники, артиллерийских боеприпасах, дронах и бронетехнике.

Реакция немецких политиков

Глава Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот от партии СДПГ, входящей в правящую коалицию, жестко раскритиковал срыв поставок оружия Украине и планы сократить расходы на Украину в немецком бюджете следующего года.

"Украинская армия впервые за несколько месяцев снова перешла в наступление, стране сейчас нужна полная поддержка ее важнейшего военного союзника в Европе – Германии. Вместо этого дискуссия о будущем финансировании военной помощи выглядит как скрытый уход Германии от ответственности. Мы не можем поставить нашу безопасность в зависимость от бюджетных ограничений", - цитирует депутата издание Spiegel.

Была также четкая критика со стороны оппозиции. К примеру, депутат от ХДС Родерих Кизеветтер заявил журналистам, что отказ от финансирования военной поддержки Украины из бюджета "де-факто будет означать, что Украина будет брошена".

Однако есть среди немецких политиков и противоположные мнения. Так, довольно известная левая популистка Сара Вагенкнехт, возглавляющая политический блок имени себя самой, призвала полностью прекратить поддержку Украины в связи с новыми открытиями об атаках на "Северный поток", пишет Rheinische Post. Также она хочет добиваться от Украины "компенсаций" за уничтоженный "Северный поток".

Ранее Вагенкнехт уже неоднократно выступала за прекращение помощи Украине, отмену санкций против России и за отказ от вмешательства в конфликты между странами. Партию "Альянс Сары Вагенкнехт" считают аналогом правопопулистской "Альтернативы для Германии" (тоже симпатизирующей России), но только с левой стороны политического спектра.

Германия снижает помощь Украине

Как писал УНИАН, Германия резко сокращает расходы на военную помощь Украине. Так, по данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлин уже прекратил оплачивать внеплановые экстренные заявки (например, на ремонт немецкой техники, поврежденной в Украине) и поставляет только то, что изначально было предусмотрено в бюджете.

Кроме того, в проекте бюджета на следующий год расходы на Украину Берлин хочет сократить вдвое. А в последующие годы еще больше. Утверждается, что канцлер Шольц твердо намерен переложить эти расходы на финансирование за счет замороженных российских активов, хотя этот механизм еще не заработал, и сомнительно, что заработает.

В украинском МИДе журналистов обвинили в манипуляциях, поскольку немецкий бюджет еще не утвержден. Также в МИДе отрицают фактическое сокращение поставок, о котором пишет немецкая пресса.

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