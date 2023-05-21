Едва ли не самым главным тезисом на полях G7 по дипломатическому давлению на Россию президент назвал уважение к Уставу ООН и международному праву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет шансов на дипломатическое завершение войны в Украине, пока ее войска находятся на украинских территориях.

Во время брифинга в Японии президент отметил, что едва ли не самым главным тезисом о дипломатическом давлении на Россию во время переговоров на полях G7 была необходимость уважения к Уставу ООН и международному праву в решении этого вопроса, передает корреспондент УНИАН.

"Я не знаю, все ли были за, но точно никто не был против... У России нет шансов ни к каким дипломатическим путям, пока ее войска находятся на нашей территории с нарушением наших территориальной целостности и суверенитета, всех законов и международного права. Пока войска РФ находятся на территории Украины, с ними никто никаких дел иметь не будет", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он также добавил, что доволен поддержкой со стороны лидеров G7 украинской формулы мира и решения многих спровоцированных Россией кризисов.

Украинская формула мира - что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский представил украинскую формулу мира еще в ноябре 2022 года на саммите G20.

Она состоит из 10 пунктов, среди которых безопасность в различных сферах, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и прочее.

Глава украинского государства подчеркнул, что выполнение указанных пунктов восстановит стабильность и предсказуемость для всех в мире. Зеленский призвал другие страны приенадиться к ее реализации.

21 мая во время визита в Японию президент Украины заявил, что саммит формулы мира может пройти 2 июля 2023 года - на 500 дней с начала полномасштабной войны. Зеленский пригласил лидеров стран "Большой семерки" присоединиться к формуле мира для завершения полномасштабной войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: