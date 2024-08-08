Белорусский режим стал соучастником войны России против Украины. Об этом накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он напомнил, что четыре года назад народ Беларуси вышел на улицы, чтобы мирно протестовать против фальсифицированных президентских выборов и попытки Лукашенко лишить их права определять свое будущее. С тех пор, несмотря на жестокие репрессии, белорусский народ неоднократно и смело отстаивал свои права человека и демократическое будущее своей страны.
"Режим Лукашенко ответил масштабной кампанией насилия и запугивания против собственного народа. Сейчас заключено около 1400 политических заключенных. Они являются лишь частью тысяч людей, которые находились под стражей по политическим мотивам и освобождались от них с 2020 года. Лукашенко начал тотальное подавление белорусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппонентов, независимых профсоюзных деятелей, представителей национальных меньшинств и, наконец, всех граждан, которые выражают свои взгляды как в стране, так и за ее пределами", - отметил европейский дипломат.Видео дня
Он подчеркнул, что кроме широкомасштабных внутренних репрессий белорусский режим стал соучастником незаконной агрессивной войны России против Украины.
"Кроме политической, военной и логистической поддержки, он способствовал незаконной депортации украинских детей с территорий Украины, временно оккупированных Россией. С 2021 года режим также организовывал миграционное давление на внешние границы ЕС", - подчеркнул Боррель.
Он добавил, что ЕС остается единым в своей поддержке "мужественного народа Беларуси", белорусского демократического движения и гражданского общества в их стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы.
"Как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС поддержит стабилизацию ее экономики и реформирование ее институтов, в том числе с помощью Комплексного плана экономической поддержки в размере до 3 миллиардов евро. Мы продолжим обеспечивать, чтобы голоса белорусского народа были услышаны", - резюмировал глава европейской дипломатии.
Беларусь и война в Украине - последние новости
Беларусь обменивает свои товары, оборудование и технологии на санкционные. По информации Института изучения войны, речь идет об обмене с Никарагуа, Венесуэлой и Кубой.
По данным экспертов, Минск может продавать этим странам товары, и обмен на те, которые Беларусь и Россия не могут приобрести самостоятельно из-за западных санкций.
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