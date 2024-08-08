По словам главы дипломатии ЕС, как только Минск станет на путь демократических преобразований, Брюссель окажет ему поддержку.

Белорусский режим стал соучастником войны России против Украины. Об этом накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что четыре года назад народ Беларуси вышел на улицы, чтобы мирно протестовать против фальсифицированных президентских выборов и попытки Лукашенко лишить их права определять свое будущее. С тех пор, несмотря на жестокие репрессии, белорусский народ неоднократно и смело отстаивал свои права человека и демократическое будущее своей страны.

"Режим Лукашенко ответил масштабной кампанией насилия и запугивания против собственного народа. Сейчас заключено около 1400 политических заключенных. Они являются лишь частью тысяч людей, которые находились под стражей по политическим мотивам и освобождались от них с 2020 года. Лукашенко начал тотальное подавление белорусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппонентов, независимых профсоюзных деятелей, представителей национальных меньшинств и, наконец, всех граждан, которые выражают свои взгляды как в стране, так и за ее пределами", - отметил европейский дипломат. Видео дня

Он подчеркнул, что кроме широкомасштабных внутренних репрессий белорусский режим стал соучастником незаконной агрессивной войны России против Украины.

"Кроме политической, военной и логистической поддержки, он способствовал незаконной депортации украинских детей с территорий Украины, временно оккупированных Россией. С 2021 года режим также организовывал миграционное давление на внешние границы ЕС", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что ЕС остается единым в своей поддержке "мужественного народа Беларуси", белорусского демократического движения и гражданского общества в их стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы.

"Как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС поддержит стабилизацию ее экономики и реформирование ее институтов, в том числе с помощью Комплексного плана экономической поддержки в размере до 3 миллиардов евро. Мы продолжим обеспечивать, чтобы голоса белорусского народа были услышаны", - резюмировал глава европейской дипломатии.

Беларусь и война в Украине - последние новости

Беларусь обменивает свои товары, оборудование и технологии на санкционные. По информации Института изучения войны, речь идет об обмене с Никарагуа, Венесуэлой и Кубой.

По данным экспертов, Минск может продавать этим странам товары, и обмен на те, которые Беларусь и Россия не могут приобрести самостоятельно из-за западных санкций.

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