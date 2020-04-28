Politico: Вакцина от коронавируса может быть не по карману Европе

Создание средства, способного остановить пандемию COVID-19, стоит миллиарды евро, которые европейские страны не могут найти

В то время, как страны пытаются в ускоренном режиме разработать вакцину от коронавируса, ценник на препарате на самом деле может оказаться очень большим. А у Европы не очень много денег.

Об этом пишет Politico, обращая внимание на угрозу, что президент США Дональд Трамп, вероятно, пытается заманить немецкую биотехнологическую компанию CureVac в свою страну. Он пытается это сделать раньше, чем Еврокомиссия предложит фирме 80 миллионов евро займа для попытки запуска производства эффективной вакцины от коронавируса в Европе.

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Но эта сумма - лишь капля из того, что на самом деле будет нужно кому-то из разработчиков вакцин на финишной прямой. Каждый этап работы имеет очень высокую цену. Сейчас есть более 70 вакцин-кандидатов. Сколько это будет стоить в конце-концов?

"Ох, миллиарды, миллиарды и миллиарды", - сказал директор консалтинговой компании Vital Transformation Дуэйн Шультесс.

"Мы говорим о профилактической вакцине для всего населения планеты", - добавил он.

После того, как разработка вакцины-кандидата закончится, она должна сначала пройти через испытания на животных, прежде чем ее начнут давать людям. Это нужно для проверки безопасности препарата. После того должны начаться широкомасштабные тесты для проверки эффективности. Кроме того, вакцину должны одобрить регуляторы. Только после этого можно начать массовое производство. Потенциально речь идет о миллиардах доз.

Фонд Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), который финансирует исследования, оценивает весь процесс в два миллиарда долларов. И это без запуска массового производства. Экономический аналитический центр Bruegel отметил, что "государственные бюджеты на эти мероприятия придется умножить в несколько раз".

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4 мая Еврокомиссия собирается провести конференцию для сбора денег на вакцину, а также средства диагностики и терапии для всего мира. Она работает с другими фондами, такими как Wellcome Trust и CEPI, пытаясь собрать 8 миллиардов долларов на вакцину. На вопрос Politico, собирается ли Еврокомиссия сама финансировать другие проекты по разработке вакцины, ведомство отказалось отвечать.

Британский вакцинолог Сара Гилберт руководит разработкой вакцины в Оксфордском университете, сделанной из вируса шимпанзе, которая перешла на этап клинических испытаний. И это первый случай в Европе. Ученый признается, что финансирование время от времени было проблемой. В начале команда Гилберт получила 2,5 миллиона фунтов стерлингов от национальных фондов Великобритании, что помогло подготовиться к клиническим испытаниям.

"А потом понадобилось еще больше денег", - говорит Гилберт.

"Это необычная ситуация, в которой приходится собрать нужное финансирование", - добавила она, заметив, что пока она пишет грантовые заявки, проект вакцины продвигается дальше.

Чтобы пройти через очень дорогие этапы процесса, команда Гилберт получила на этой неделе 20 миллионов фунтов стерлингов. Но это произошло только после объявления о переходе к клиническим испытаниям. Правительство Великобритании также объявило, что выделило 22,5 миллиона фунтов стерлингов для другого проекта по разработке вакцины в Имперском колледже Лондона.

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Эксперты говорят, что Европа хорошо показала себя на ранних этапах финансирования исследований, которые обычно проводят биотехнологические компании поменьше или институты. Но процесс становится дороже с прогрессом. Именно поэтому крупные научные компании присоединяются к разработке позже.

"Европа прекрасно справляется с базовой наукой. Но когда наступает время двинуть на всех парах вперед, появляется потребность в сотнях миллионов долларов для перехода к клиническим исследованиям. И в Европе не удается собрать такие доллары или евро", - пояснил Шультесс.

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В 2019 году 80% развитых биотехнологических компаний в Европе были куплены крупными фирмами из США. В Bruegel замечают, что лишь 20-40% вакцин, которые доходят до клинических испытаний, на самом деле успешные. Это означает, что много миллионов долларов нужно потратить на проверку препаратов, которые на самом деле или не эффективны, или опасны.

Директор Wellcome Trust Джереми Фаррар считает, что ключ к успеху лежит в том, чтобы страны инвестировали в несколько вакцин одновременно. Потому что не имеет гарантий, что конкретный проект будет точно успешен.