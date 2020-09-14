Василий Рыбников

Этот вопрос сейчас волнует многих, но далеко не каждый в состоянии осознать весь масштаб чудовищного заговора олигархов и иностранных спецслужб вокруг туловищ Ильича и президента России Владимира Путина.

Новость о том, что в Москве официально объявлен конкурс на лучшее применение мавзолея после того, как оттуда вынесут Ленина, застала врасплох всех, кому не безразлична судьба мирового православия. Многочисленные предложения устроителей вроде того, чтобы превратить святейший храм Красной площади в филиал какого-нибудь архитектурно-анатомического музея, гараж, в котором Владимир Владимирович Путин мог бы парковать свой знаменитый Лимузінъ, или, на худой конец, в рюмошную «Ленин в Разливе», никого не обманули: всем было понятно, что нацелились именно на Ильича, но почему именно сейчас и, главное, зачем?

По России начали быстро распространяться слухи один мрачнее другого. Сразу вспомнили о жуткой истории , когда сотрудники мавзолея и сопутствующей лаборатории были пойманы на продаже костей Ленина общинам православных коммунистов, которые с их помощью исцелялись от всевозможных болезней, жгли в кадилах и добавляли в целебный фиточай, а кое-кто даже брал в аренду за немыслимые деньги ленинский уд для лечения бесплодия (потом еще выяснилось, что таких удов ходит по рукам арендаторов минимум пять одновременно, был большой скандал, который удалось замять только после выхода секретной брошюры о некоем чуде эрегенерации). Изначально считалось, что эта «жуткая история» - выдумка, однако теперь люди крепко призадумались. Ведь если вынести тело Ленина с его огромным количеством ценнейших костей, прикопать с полагающимися почестями в укромном месте, а следующей же ночью выкопать обратно, разобрать по косточкам и распродать в розницу (можно, к примеру, привлечь к схеме бабок, торгующих сигаретами поштучно), то это же можно озолотиться!

Продвинутые конспирологи осторожно обсуждают версию, якобы тему выноса Ленина тайно продвигает лично Путин, который еще два года назад проговорился о том, что совершенно серьезно считает тело Ильича огромным кладезем святых мощей. Если Владимир Владимирович, к примеру, станет спать с этим сокровищем невиданной доселе святой силы вместо Алины, да еще и использовать его вместо Алины по прямому назначению, он станет реально бессмертным. Шепчутся, что Путин с его напряженнейшим графиком работы и до нынешних лет-то дожил в таком молодецком виде только потому, что минимум раз в месяц тайно пробирается в мавзолей, чтобы присовокупиться к коммунистическому угоднику, а также выкачать из него несколько стволовых клеток с собой - на время, допустим, командировки.

Но наиболее правдоподобной из всех выглядит версия заговора иностранных спецслужб, которые уже сейчас разыгрывают план приведения к власти захудалого блогера Навального

Но наиболее правдоподобной из всех выглядит версия заговора иностранных спецслужб, которые уже сейчас разыгрывают план приведения к власти захудалого блогера Навального , требуя допустить его к выборам в обмен на «Северный поток - 2». Для поднятия узнаваемости этот хлыщ, как известно, был отравлен английской шпионкой Марией Певчих с помощью специального безболезненного биокибернетического шприца фирмы «Skinport», и теперь дело за малым - куда-то деть Путина.

В этой связи заокеанские разведки с присущим им коварством рассчитали, что если убрать Ленина из привычного гнезда и зарыть поглубже, то русский народ зрелища пустого мавзолея не выдержит, обязательно кого-нибудь туда занесет, а кого же еще, кроме Путина, в такое место заносить? Убивать его перед этим не обязательно, лицемерно подчеркивают сотрудники иноразведок, - достаточно просто надежно зафиксировать гвоздями подлиннее, и пусть себе лежит, пускает бульбы, почему бы и нет.

В интернетах в последнее время продвигается якобы анекдот о том, как китайцы нашли на Красной площади пьяного двойника Ленина и, приняв его за настоящего, отнесли обратно в мавзолей. Так вот, то были не китайцы. И двойник был другой, хоть и тоже плюгавый.

Этот Ленин разрядился, пора нести Путина.

Всех желающих помочь украинской армии выносить Путина из Донбасса просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий Рыбников

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