Всплеск политического насилия в США достиг рекордного уровня, - Bloomberg

Согласно анализу издания, из-за поляризации общества и политиков в США, значительно вырос уровень политического насилия.

Уровень политического насилия в США вырос до рекордного уровня. Также является самым высоким за всю историю количество убийств и покушений на жизнь политиков, которые произошли за последние пять лет. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственный анализ.

В статье приводятся данные исследовательского центра "Проект насилия" в Университете Гамлайн о том, что с начала 2021 года было совершено пять убийств или покушений на политиков, включая покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа и убийство на этой неделе консервативного активиста Чарли Кирка.

Аналитики говорят, что одним из факторов этого является "усиление политической поляризации". Bloomberg пишет, что идеологическая дистанция между законодателями-демократами и республиканцами увеличилась в Палате представителей и в Сенате. Один из исследователей сказал, что поляризация и насилие часто идут бок о бок, а в будущем, спрогнозировал он, уровень насилия может еще больше подняться.

Убийство Чарли Кирка - последние новости

Напомним, что известного консервативного активиста США Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время публичного выступления в университете Юты. Вероятного убийцу задержали 12 сентября. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его приговорят к высшей мере наказания, то есть смертной казни.

По данным СМИ, задержанный - 22-летний Тайлер Робинсон, который жил в штате Юта. Якобы, он рассказал о содеянном своему отцу, а тот сообщил полиции.

