Россиянам удалось локализовать производство "шахедов", поэтому прямая зависимость от Ирана ослабла.

Поддержка России со стороны Ирана снизилась с начала войны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

По его словам, объемы иранской помощи России значительно упали по сравнению с прошлыми годами. Снижение прежде всего связано с конфликтами на Ближнем Востоке и обострением ситуации не только в регионе, но и в самом Иране.

Иран активно помогал России поставками ударных беспилотников типа "шахед", а также передавал другую номенклатуру вооружения. Впрочем, россиянам удалось локализовать производство "шахедов", поэтому прямая зависимость от Ирана ослабла.

Как отметил Юсов, Россия нарастила производство ударных беспилотников "Шахед", или "Герань-2", и сейчас может выпускать до 2 700 штук в месяц.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину разработанные в Иране ударные дроны Shahed-136 неоднократно атаковали города Украины. Сейчас Иран сожалеет о некоторых аспектах сделки, по которой он предоставил России свои отечественные дроны.

Как пишет CNN, Тегеран начал разочаровываться в Москве, поскольку почти 90% производства Shahed расположено на территории России. Более того, страна-агрессор начала производить более совершенные версии с ограниченным иранским вкладом.

