В то же время в стране уверяют, что Грузия остается "верным членом" Совета Европы.

Партия "Грузинская мечта" отозвала членов своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщает грузинское издание "Грузия Online", ссылаясь на заявление председателя Комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе. Из делегации выходят все представленные в ней члены, однако сама делегация не отменяется, отметил он.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что члены делегации в индивидуальном порядке обратились к председателю ПАСЕ по поводу прекращения своих полномочий. В то же время он заверил, что страна остается "верным членом" Совета Европы:

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"Мы ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первоначальным ценностям".

Грузия и ЕС

Напомним, осенью Европейский Совет раскритиковал курс грузинского правительства и сообщил о фактическом приостановлении вступления страны в Евросоюз.

Недавно Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой требует проведения в Грузии новых выборов.

Также в конце декабря Соединенные Штаты Америки ввели санкции против почетного председателя "Грузинской мечты", олигарха Бидзины Иванишвили.

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