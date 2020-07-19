Во Франции произошла массовая драка на вечеринке (видео)
Во Франкфурте во время масштабной вечеринки на Оперной площади произошла массовая драка.
Об этом сообщает DW.
Читайте такжеПосле беспорядков в Дижоне полиция Франции сообщила об опасности от чеченцев
Около трех тысяч людей проводили вечеринку на площади. Однако, в какой-то момент у фонтана произошла драка. Один из ее участников упал на землю и продолжал лежать.
На инцидент отреагировала полиция, однако участники вечеринки начали забрасывать офицеров бутылками.
В результате пять офицеров получили ранения.
In der Nacht zum Sonntag kam es laut Polizei bei einer Party am Frankfurter #Opernplatz zu Ausschreitungen: Hunderte Feiernde randalierten, einige bewarfen Polizisten mit Flaschen. 40 Menschen wurden festgenommen. #frankfurtpic.twitter.com/xz9aaQrzT5— hessenschau (@hessenschau) July 19, 2020
Как сообщал УНИАН, во Франции пассажиры автобуса нанесли смертельные ранения водителю, который попросил их надеть медицинские маски в связи с пандемией коронавируса.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram