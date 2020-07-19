Во Франции произошла массовая драка на вечеринке (видео)

Около трех тысяч людей проводили вечеринку на Оперной площади.

Во Франкфурте во время масштабной вечеринки на Оперной площади произошла массовая драка.

Об этом сообщает DW.

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Около трех тысяч людей проводили вечеринку на площади. Однако, в какой-то момент у фонтана произошла драка. Один из ее участников упал на землю и продолжал лежать.

На инцидент отреагировала полиция, однако участники вечеринки начали забрасывать офицеров бутылками.

В результате пять офицеров получили ранения.

In der Nacht zum Sonntag kam es laut Polizei bei einer Party am Frankfurter #Opernplatz zu Ausschreitungen: Hunderte Feiernde randalierten, einige bewarfen Polizisten mit Flaschen. 40 Menschen wurden festgenommen. #frankfurtpic.twitter.com/xz9aaQrzT5 — hessenschau (@hessenschau) July 19, 2020

Как сообщал УНИАН, во Франции пассажиры автобуса нанесли смертельные ранения водителю, который попросил их надеть медицинские маски в связи с пандемией коронавируса.

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