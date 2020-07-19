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Во Франции произошла массовая драка на вечеринке (видео)

18:28, 19 июля 2020
Мир
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Пять офицеров получили ранения / скриншот из видео

Об этом сообщает DW.

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Около трех тысяч людей проводили вечеринку на площади. Однако, в какой-то момент у фонтана произошла драка. Один из ее участников упал на землю и продолжал лежать.

На инцидент отреагировала полиция, однако участники вечеринки начали забрасывать офицеров бутылками.

В результате пять офицеров получили ранения.

Как сообщал УНИАН, во Франции пассажиры автобуса нанесли смертельные ранения водителю, который попросил их надеть медицинские маски в связи с пандемией коронавируса.

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