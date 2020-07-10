Попросил надеть маски: пассажиры забили до смерти водителя автобуса

На водителя автобуса напали после того, как он попросил трех пассажиров надеть защитные маски.

Во Франции пассажиры автобуса нанесли смертельные ранения водителю, который попросил их надеть медицинские маски в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

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Инцидент произошел в городе Байонн на юго-западе Франции в воскресенье, 5 июля. 59-летний Филипп Монгуйо умер в больнице в пятницу, 10 июля, не приходя в сознание. Врачи зафиксировали смерть головного мозга.

На водителя автобуса напали после того, как он попросил трех пассажиров надеть защитные маски и попытался проверить билет другого пассажира. После нападения двое мужчин были обвинены в покушении на убийство, но прокуратура намерена изменить подозрение в связи со смертью потерпевшего. Еще двоих обвинили в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Как сообщал УНИАН, таксист из Лондона скончался в больнице после того, как не желавший платить за проезд пассажир оплевал его и заразил коронавирусом.

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