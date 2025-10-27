Похоже на то, что Путин умудрился окончательно отвернуть от себя Трампа, который изначально был очень благосклонен к Москве.

После введения новых санкций США Россия срочно отправила в Вашингтон своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Перед ним поставили почти невозможную миссию по возвращению благосклонности Трампа. Похоже, Кремль находится в отчаянии, пишет The Telegraph.

"Его рабочая поездка пахла отчаянием", - пишет издание, описывая события последних дней, которые заставили Путина послать Дмитриева спасать ситуацию.

Хотя сам Дмитриев отчитывается о своих переговорах с представителями Белого дома, сейчас в Вашингтоне нет никого из высшего руководства США: и сам Трамп, и его "правая рука" госсекретарь Марко Рубио, и министр финансов Скотт Бессент находятся в заграничных поездках. Дома остался лишь спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который успел прославиться своей крайне лояльной к Кремлю позицией и полной некомпетентностью в международной политике, из-за чего его отстранили от переговоров с РФ.

"Несмотря на то, что господин Дмитриев знал, что влиятельных партнеров для танцев не будет хватать, он все же отправился в США. Возможно, это дает представление о том, насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью господина Трампа к Москве. Последние события свидетельствуют о том, что Путин обращается к Вашингтону только тогда, когда у него есть какие-то беспокойства", - пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что неожиданный телефонный разговор Путина и Трампа в октябре был инициирован Кремлем именно после того, как президент США вплотную приблизился к решению о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк". Теперь же у Кремля, возможно, еще большая проблема: из-за новых санкций против компаний "Лукойл" и "Роснефть" от российской нефти начали отказываться ключевые покупатели - Индия и Китай, на которых приходится 85% российского экспорта нефти.

Впрочем, отчаянная поездка Дмитриева в США, вряд ли даст какие-то результаты. Как пишет The Telegraph, все, что ему сейчас остается, это встречаться с дружественными к России членами Республиканской партии, которые и так поддерживают немедленное прекращение войны любой ценой ради восстановления экономических отношений между Вашингтоном и Москвой.

Дмитриев в Вашингтоне

Как писал УНИАН, вскоре после своего экстренного прибытия в Вашингтон Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина якобы уже "достаточно близки к дипломатическому урегулированию" войны. Свое мнение он обосновал тем, что Зеленский теперь согласен на замораживание войны по линии фронта, а не на полную деоккупацию украинских территорий.

Точно неизвестно, с кем именно разговаривал Дмитриев в Вашингтоне кроме одного пророссийского депутата Конгресса. Сам он заявил, что сообщил представителям Белого дома о якобы окружении 10 тысяч украинских солдат на фронте и напомнил, что вчера Россия провела новые испытания ядерной ракеты.

Также Дмитриев рассказывал американцам о том, как на самом деле "прекрасно" чувствует себя российская экономика. За это министр финансов США Скот Бессент назвал его "пропагандистом".

Показательные испытания "Буревестника" и попытки россиян попугать им США разозлили также и самого Трампа. Он заявил, что Путину надо думать над тем, как закончить войну, а не играть с ядерными ракетами.

