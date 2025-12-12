Эта маленькая, но важная настройка может сразу же улучшить картинку на вашем ТВ и устранить многие визуальные проблемы.

Большинство современных телевизоров, выпущенных за последние несколько лет, поддерживают HDR (расширенный динамический диапазон). Эта фишка значительно улучшает яркость и цветопередачу при просмотре телепередач, фильмов и играх.

Однако, как предупреждают специалисты Pocket-lint, в меню настроек вашего ТВ есть одна скрытая настройка HDMI, отключение которой сильно препятствует корректной работе HDR на подключенном к телевизору устройстве. Речь идет о HDMI Deep Color.

Что такое Deep Color в HDMI

Технология HDMI Deep Color была представлена еще в 2006 году вместе со стандартом HDMI 1.3. Она позволяет передавать по HDMI более "глубокую" палитру цветов, то есть увеличенное количество бит на канал цвета.

"Deep Color увеличивает количество отображаемых цветов с миллионов до миллиардов – объясняет Samsung. "Это придает дисплею яркость и точность цветопередачи, невиданные ранее в дисплейных технологиях".

Если она отключена, картинка на телевизоре может выглядеть тусклой, с менее насыщенными цветами и сниженной четкостью.

Где находится HDMI Deep Color

На большинстве Smart TV при подключении устройства с поддержкой HDR функция HDMI Deep Color должна автоматически активироваться.

"Например, когда я недавно настраивал свой LG C5 и впервые включил PS5, на экране появилось уведомление, что HDMI Deep Color автоматически включилась на используемом HDMI-порту", – пишет автор.

Чтобы перепроверить, включена ли опция HDMI Deep Color на устройстве, подключенном к HDMI-порту вашего телевизора, откройте меню настроек телевизора и найдите раздел с параметрами HDMI.

Например, на LG с webOS эта функция находится в меню "Настройки > Общие > Внешние устройства > Настройки HDMI > HDMI Deep Color".

Стоит отметить, что HDMI Deep Color может называться по-разному в зависимости от модели вашего телевизора, например, HDMI UHD Color, Ultra HD Deep Color или Enhanced format.

В то же время эксперты не советуют покупать новый смарт-телевизор, если у него нет этих портов. Даже самый продвинутый Smart TV теряет половину возможностей, если у него отсутствуют правильные порты.

УНИАН рассказывал о 4 функциях телевизора, которые нужно обязательно проверить перед покупкой. Телевизор покупается на года, поэтому нужно убедиться, что в нем есть все необходимое для приятного просмотра.

