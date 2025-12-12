Он также добавил, что завершить войну в Украине значительно труднее, чем заключить любую сделку в сфере недвижимости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план прекращения войны. Его команда относится к документу более благосклонно.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время разговора с журналистами в Белом доме. По его словам, Вашингтон был близок к договоренностям и с Москвой, и с Киевом.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции этого соглашения", - заявил Трамп.

Он добавил, что план, предложенный США, якобы состоит "из четырех или пяти пунктов" и предусматривает раздел территорий, что и делает переговоры сложными.

Он также сравнил дипломатические усилия с собственным бизнес-опытом, подчеркнув, что завершить войну в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Мирный план США - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что поможет Украине с гарантиями безопасности. Обязательства Вашингтона по участию в потенциальном миротворческом или контингенте по безопасности все еще на столе.

The Economist пишет, что попытки Трампа по завершению войны в Украине, как правило, идут по одному и тому же сценарию. Вашингтон делает шаги, благоприятные для Кремля, Украина и союзники пытаются смягчить план, но Россия отклоняет компромиссное предложение.

Далее Украина оказывается под давлением, и новый раунд мирных усилий не слишком отличается от предыдущих. Однако стороны усилили свои позиции и повысили ставки.

