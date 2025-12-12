На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников "ускорить взносы" в инициативу PURL.

Пока президент Соединенных Штатов Америки Трамп настаивает на завершении войны России в Украине путем переговоров, Европа опасается, что ее оставляют в стороне и стремится быть вовлеченной. В то же время новый отчет показывает, что она "отстает" в вопросе военной помощи Украине.

Об этом говорится в редакционном мнении издания The Wall Street Journal. Авторы напоминают, что американский лидер отказался предоставлять Украине оружие, вместо этого перейдя на его продажу. Это сделало Киев более зависимым от Европы.

Однако анализ немецкой исследовательской группы Kiel Institute for the World Economy показал, что с 1 сентября по 31 октября Европа выделила менее 5 миллиардов долларов на новую военную помощь. Аналитики отмечают, что это "слишком мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки со стороны США".

В этом году партнеры Украины по всему миру выделили менее 39 миллиардов долларов на военную помощь. И если не произойдет резкого роста в конце года, 2025 год станет "годом с самым низким уровнем новых выделений помощи Украине с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году", акцентировал руководитель инициативы Ukraine Support Tracker в Киле Кристоф Требеш.

Авторы материала добавляют, что даже несмотря на усиление атак со стороны Москвы, Киев обходится меньшим. Только в прошлом месяце РФ запустила по Украине около 5444 беспилотников дальнего действия. Это на 2434 цели больше, чем в ноябре 2024 года.

"Украина улучшила собственное производство оружия и средств противовоздушной обороны. Однако она все еще зависит от некоторых американских систем, в частности систем Patriot, которые использует для противодействия баллистическим ракетам", – говорится в редакционном мнении WSJ.

Отмечается, что на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников "ускорить взносы" в инициативу PURL, которая координирует закупки американского оружия для нужд Сил обороны Украины. На приобретение крайне необходимого вооружения могли бы пойти и средства из "репарационного кредита" за счет замороженных активов РФ. Однако сейчас в Европе ведутся дискуссии относительно их использования.

"Владимир Путин уважает силу. По-своему, так же делает и Трамп. Если Европа не хочет, чтобы Россия победила, она должна действовать соответственно", – констатировали авторы.

Совет ЕС одобрил решение о выплате Украине 2,3 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что это уже шестой транш в рамках программы.

Тем временем в Великобритании выступили против передачи Украине замороженных активов РФ на более чем $10 млрд, пишет FT. Банкиры опасаются, что кредитные учреждения могут оказаться перед серьезными юридическими рисками.

