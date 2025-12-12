12 декабря - очень важный день для каждого украинца.

В этот день каждому украинцу нужно узнать про праздник сегодня в Украине, поскольку он посвящается нашим защитникам. Также у даты 12 декабря есть немало давних обычаев нашего народа. А на планете проводится важная социальная инициатива.

Какой сегодня праздник в Украине

12 декабря официально наступает День сухопутных войск ВСУ. Это наиболее многочисленное подразделение украинской армии. Его воины выполняют боевые задачи на самых тяжелых участках фронта в непосредственной близости к врагу. Именно они штурмуют российские позиции, разведывают территорию и держат оборону.

Главное, что нужно сделать в праздник сегодня - это, конечно, поздравить знакомых военных, выразить благодарность и пожелать им безопасной службы. Также в сегодняшнюю дату проводятся скорбные мероприятия в память о погибших героях.

Какой сегодня праздник в мире

12 декабря проводится Международный день медицинского обеспечения. Его цель - сделать так, чтобы все жители планеты имели равный доступ к услугам врачей, а диагностика болезней была более доступной.

Также по предложению ООН в эту дату проводится Всемирный день нейтралитета. Он подчеркивает, как политика нейтралитета может укрепить мир между государствами и способствовать развитию экономики.

Другие международные праздники сегодня - это День проверки звука, День колокольчика, День работника розничной торговли и День музыки хэви-метал.

А ещё 12 декабря родились такие мировые знаменитости, как писатель Гюстав Флобер, художник Эдвард Мунк, певец Фрэнк Синатра и актриса Дженнифер Коннелли.

Какой сегодня праздник церковный

Целителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского вспоминают по современному православному календарю. А в старом стиле сегодня праздник в честь 370 христианских мучеников.

Какой праздник 12 декабря народный

Погодные приметы этого дня советуют наблюдать за птицами и водоемами:

если синицы весело чирикают, то декабрь будет теплым;

дикие утки собрались в большие стаи - к заморозкам;

если в безветренный день река бурлит, то будет метель;

снег падает крупными хлопьями - к скорой оттепели, а если мелким порошком, то морозы задержатся.

Наши предки отлично знали, какой сегодня церковный праздник, поэтому молились Спиридону о счастливом браке, благополучии детей, восстановлении справедливости. Давнее верование гласит, что в эту дату стоит отдохнуть от работы и по возможности расслабиться. Также для оздоровления следует проветрить дом.

Что нельзя делать сегодня

Под строжайшим запретом употребление алкоголя, переедание, жадность и зависть. Не стоит ходить в дикие места - высок риск заблудиться или столкнуться с агрессивными животными. А еще нельзя в праздник 12 декабря носить грязные и потрепанные вещи, иначе навлечете болезни.

