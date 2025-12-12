Храпчинский посоветовал не забывать о классических методах детекции средствами радиолокации и командного наведения.

Украина разработала модули для автоматического взятия российских "Шахедов" на прицел.

Такие системы повышают эффективность противовоздушной обороны, говорит бывший офицер Воздушных сил Украины и заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский. В эфире телеканала "Киев24" он отметил, что это один из эшелонов противодействия российским дронам.

"Это дополнение к нашим возможностям по перехвату воздушных целей. Только не надо забывать о классических методах детекции средствами радиолокации и командного наведения, когда средства поражения работают без визуального захвата цели, как это происходит в данном случае. Потому что для того, чтобы захватить цель, нам нужен визуальный контакт с "Шахедом", – пояснил специалист.

Видео дня

Также должны быть соответствующие погодные условия, которые позволяют отработать по цели в тепловом режиме, отметил эксперт. В частности, не должно быть тумана или снега.

"Поэтому мы говорим о том, что это один из элементов, который значительно увеличивает наши возможности. Но не надо забывать о возможностях и развитии возможностей по классическим системам радиолокации, которые могут обнаруживать воздушную цель, независимо от погодных условий и в режиме командного наведения", – констатировал Анатолий Храпчинский.

Украинское оружие: другие новости

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ применяют ракеты "Нептун" и новую баллистику "Сапсан" для ударов по России.

TWZ пишет, что это может стать переломным моментом в войне, поскольку речь идет о первом украинском баллистическом оружии без ограничений. Отмечается, что "Сапсан" тесно связан с ракетной программой "Гром-2". По оценкам, его дальность может составлять от 280 до 500 км.

Вас также могут заинтересовать новости: