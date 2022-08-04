Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала заявление Amnesty International "абсурдным и оскорбительным".
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Не хочу давать оценку Amnesty International как организации. Но заявление они сделали абсурдное и оскорбительное. Договорились до того, что почти обвинили Вооруженные силы Украины в создании опасности для гражданских лиц. Их заявление можно понять так, что якобы украинская армия создает опасность для украинских граждан", - отметила чиновник.
В то же время она не считает, что эта правозащитная организация "хотела сделать что-то плохое".
"Может, это неудачный подбор слов или, может, неудачные акценты. Но эти заявления звучат как неуважение к ВСУ и к нам - украинцам. А мы не любим, когда нас не уважают. В конце концов, мы на своей земле, воюем за свою землю и за будущее наших детей. Поучать нас и читать нам мораль не надо", - написала Верещук.
Война в Украине и Amnesty International:
4 августа 2022 года стало известно о том, что Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Amnesty International.
В комментарии журналистам Подоляк сообщил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции по дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.
В Минобороны ответили на доклад Amnesty International о базах ВСУ в больницах и школах
Резников жестко отреагировал на скандальное заявление Amnesty International.
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