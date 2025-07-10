ДТЭК первым среди энергетических предприятий сделал аудит доступности помещений для ветеранов с инвалидностью

С начала полномасштабного вторжения около тысячи ветеранов вернулись из рядов ВСУ.

Компания ДТЭК первой среди предприятий в области энергетики провела аудит доступности помещений на предприятиях, чтобы адаптировать их под нужды ветеранов. Об этом заявил руководитель проекта ДТЭК "ПроВетеран" Вадим Галицкий.

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения около тысячи ветеранов вернулись из рядов ВСУ. Галицкий отметил, что с прошлого года компания начала аудит доступности помещений на предприятиях.

"Мы первые в энергетике сделали этот аудит и дальше был пилот. Мы начали двигаться по изменению пространства. Мы изменили доступность туалетов и душевых, изменили ширину дверей, пандусы, отметили особо опасные участки. Здесь надо понимать, что это не косметическое изменение, а сигнал. С одной стороны это сигнал ветеранам: "Мы готовы и ждем", сигнал коллективам: "Мы продолжаем идти. Мы не декларируем - мы делаем", - подчеркнул он.

Видео дня

Галицкий добавил, что дополнительно с рынка труда в ДТЭК пришло 200 ветеранов, которые прошли затем соответствующее обучение.

"Мы должны понимать, что наши открытые двери, наличие вакансий и указанная готовность принимать ветеранов не должна остановиться из-за препятствия, когда он приходит на работу и не может перейти порог. Мы готовы делиться экспертизой, мы формируем собственную экспертизу по физической безбарьерности", - отметил Галицкий.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Также сообщалось, что ДТЭК первым в Украине адаптировал и обустроил надземную территорию одной из шахт компании на Днепропетровщине для трудоустройства ветеранов с инвалидностью.