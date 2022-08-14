В организации признают, что в отчете не было уделено должного внимания российской агрессии

Международная правозащитная организация Amnesty International инициировала процесс изучения ее доклада, в котором украинские военные были обвинены в нарушении законов войны, независимыми экспертами.

Об этом сообщает DW.

Так, организация заявила, что изучение отчета "инициируется на международном уровне".

Речь идет о проверке процесса подготовки материала, а также о юридическом и политическом анализе отчета.

"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", - говорят в AI.

В организации говорят, что пресс-релиз, посвященный их исследованию, был обнародован без достаточного контекста. Также признают, что отреагировали некорректно на скандал вокруг отчета.

"В нем не было уделено должного внимания российской агрессии в нарушение международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International. ... Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также относится к последующему общению и реакции Международного секретариата на критику общественности", - считают правозащитники.

В AI также заявили, что осуждают "инструментализацию пресс-релиза российскими властями".

Ранее Центр стратегических коммуникаций заявил, что к процессу сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, которые были эвакуированы на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма.

В частности, по информации Центра, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию.

Организация уверяет, что ни один опрошенный ими человек не находился в российских тюрьмах, фильтрационных лагерях или оккупированных территориях.

Скандальный отчет Amnesty International об Украине: что стоит знать

Как писал УНИАН, Amnesty International посетила 19 городов и сел в Украине. Организация опубликовала свои выводы в отчете. Акцент был сделан на том, что украинские войска и вооружение якобы находятся в жилых районах, что подвергает мирных жителей опасности, поскольку провоцирует огонь со стороны РФ по жилым застройкам.

Отчет подхватили российские пропагандисты. Он дал им возможность утверждать, что украинцы используют мирных жителей в качестве "живого щита".

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук назвала заявление Amnesty International "абсурдным и оскорбительным", а президент Украины Владимир Зеленский осудил Amnesty International за попытку амнистировать Россию.

Посол Британии в Киеве эмоционально прокомментировала заявление Amnesty International и напомнила, что украинцам угрожают российские ракеты.

Глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук ушла в отставку после того, как на неправительственную организацию обрушился гнев из-за отчета по Украине.

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