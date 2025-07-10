Она утверждает, что еще в начале XX века упомянутая рыба буквально была повсюду.

В Украине стремительно исчезает золотой карась, который является пресноводной рыбой: во многих реках его уже нет, хотя раньше он считался в нашей стране массовым. Об этом рассказала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь изданию "Телеграф".

Она утверждает, что еще в начале XX века упомянутая рыба буквально была повсюду.

"А потом, когда уже создали водохранилища, начали в 50-60-х годах массово заводить завозить карася серебристого, который и до этого был, но, скажем так, в меньших количествах у нас. И мы на самом деле не знаем, серебристый у нас аборигенный, или он завезен еще раньше, для Европы, не только для Украины", - сказал Куцоконь.

Видео дня

По словам ихтиолога, по поводу сокращения численности этой рыбы в Украине есть разные точки зрения. Считалось, что золотого карася вытеснил серебристый карась: этому поспособствовало и то, что золотой карась предпочитает пойменные водоемы. Куцоконь отметила:

"И он нуждается в нересте, например, свежезатопленных растений. То есть если это водохранилище, но эти растения все время затоплены, они там гниют, то ему хуже считается".

Специалист констатировала, что этот вид рыбы, который предпочитает стоячие водоемы, в Украине почти исчез во многих реках: он есть в Десне, а также в пойменных водоемах и еще некоторых местах, но в малых количествах.

Стоит отметить, что золотой карась является рыбой из семейства карповых, которая живет в пресноводных водоемах, преимущественно в озерах, водохранилищах, прудах.

Исчезающие виды в Украине

В Украине, как и в других странах мира, сокращается популяция воробьев. Орнитолог Александр Пономаренко считает, что хоть птиц и станет в несколько раз меньше, но они не перейдут в категорию исчезающего вида.

По его словам, количество полевых воробьев сокращается, потому что на полях используют инсектициды, гербициды и другие химикаты.

Вас также могут заинтересовать новости: