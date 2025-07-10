По этой программе поставляла оружие Украине и предыдущая американская администрация.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за время второй каденции планирует использовать президентские полномочия (PDA) для поставки вооружения Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Отмечается, что это свидетельствует о новой заинтересованности президента США в защите Украины. Команда Трампа определит, какое оружие из американских запасов можно отправить в Украину в рамках этой программы.

Один из источников сообщил, что речь может идти об оружии на общую сумму около 300 миллионов долларов.

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Авторы напомнили, что на днях Дональд Трамп заявил, что США пришлют Украине больше оружия. Источники предполагают, что новый пакет вооружения может включать ракеты к Patriot и ракеты средней дальности. Однако решение о точном перечне оборудования еще не принято – это должно произойти на встрече в четверг.

"До сих пор администрация Трампа отправляла только оружие, санкционированное бывшим президентом Джо Байденом, который был решительным сторонником Киева. Президентские полномочия на сокращение вооружений позволяют президенту брать вооружение из своих запасов, чтобы помочь союзникам в чрезвычайных ситуациях", – объясняется в материале.

Пентагон и Белый дом не сразу ответили на запрос о комментариях.

Позиция администрации США относительно помощи Украине

Агентство пишет, что позиция Дональда Трампа по поддержке Украины была непоследовательной. Иногда он критиковал американские расходы и благосклонно отзывался о России, но также порой выражал поддержку Киеву и критиковал Кремль.

Сейчас у Вашингтона осталось 3,86 миллиарда долларов на программу президентских полномочий на оказание помощи Украине. Последний раз предыдущий президент США Джо Байден выделил по этой программе $500 млн еще 9 января.

Отмечается, что главными приоритетами для Украины являются ракеты-перехватчики для Patriot и GMLRS. Оружие может быть доставлено на линию фронта в течение нескольких дней, поскольку его запасы размещены в Европе, добавляют авторы.

Помощь Украине: вы могли это пропустить

Государственный секретарь США Марко Рубио пообещал "креативно" передать Украине ЗРК Patriot. По его словам, Вашингтон обсудит с союзниками по НАТО, не могут ли страны Европы передать Киеву имеющиеся системы противовоздушной обороны.

Тем временем было подписано соглашение, в рамках которого Украина получит 5 тысяч ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales. Компания получила гарантированное финансирование на их производство.

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