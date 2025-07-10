Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен затягивать войну против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Риме.
"У нашей разведки, у разведок партнеров есть вся информация о том, что Россия будет в дальнейшем затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира. Путин зависим от войны и убийств, и его только реальной силой можно заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной", – подчеркнул Зеленский.
Он сказал, что усилению Украины посвящены большинство встреч. Говорили и о том, чтобы санкции против России были достаточно сильными.
Глава государства также отметил, что в следующем году российский диктатор Владимир Путин может потратить на войну 300 млрд долларов.
"Если сложить все бюджеты русского солдата, он получает от 6 до 8 тысяч долларов США... Представьте себе сколько Россия платит за эту войну. Один военный, русский контрактник получает именно столько. Путин рассчитывает на армию полтора миллиона. Он хочет армию полтора миллиона. У него 1,2 млн. Что может остановить эти деньги? Как он будет платить в таких объемах? Мы считаем, что он может потратить в следующем году 300 млрд на войну", – сказал Зеленский.
В то же время, как считает президент Украины, санкции остановят возможности Путина финансировать войну.
"И безусловно, надо говорить об усилении финансирования наших воинов", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сегодня откровенно говорил об этом на заседании "Коалиции желающих".
"Мы должны иметь сильную армию. Безусловно, и идти по пути к контрактной. Полностью. Это правильно. Это момент, пока у нас нет окончания войны. Первой стадии – прекращения огня. Как оно будет дальше, я не могу вам сказать. Но сильные санкции будут влиять на готовность русских говорить, но реально говорить, с результатом, а не прятаться только за обменами (пленными)", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сейчас у России нет желания заканчивать войну. По его мнению, это нежелание со стороны России видит и президент США Дональд Трамп.
"Я не знаю, изменит ли он свой взгляд. Я не могу вам сказать. Я благодарен ему за сегодняшний взгляд. За те сигналы, которые он дает. Дал при встречах и дает сегодня в медиа-пространстве", – сказал Зеленский.
Как сказал президент Украины, санкции против России, которые сейчас обсуждают в США, касаются многих сфер. Прежде всего, энергетики, а также других стран, которые являются импортерами российских энергоносителей.
"Это влияние на многие аспекты и на многие страны. Сильные правильные шаги, мне кажется, могут заставить те страны влиять на русских по окончанию войны", – считает Зеленский.
Завершение войны в Украине
Как сообщал УНИАН, в начале июня разведчик 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Янис Терещенко высказал мнение, что текущие дипломатические усилия не приведут к окончанию войны, которую Россия ведет против Украины. Война России против Украины будет продолжаться и дальше, в частности – как минимум до 2030 года.
Издание NYT писало, что российский правитель Путин ожидает прорыва фронта в Украине в ближайшее время и поэтому игнорирует усилия Трампа по установлению мира. Диктатор не считает невозможным и прекращение боевых действий сейчас, если только Украина не согласится на значительные уступки.