В следующем году Россия может потратить на войну 300 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен затягивать войну против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Риме.

"У нашей разведки, у разведок партнеров есть вся информация о том, что Россия будет в дальнейшем затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира. Путин зависим от войны и убийств, и его только реальной силой можно заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что усилению Украины посвящены большинство встреч. Говорили и о том, чтобы санкции против России были достаточно сильными.

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Глава государства также отметил, что в следующем году российский диктатор Владимир Путин может потратить на войну 300 млрд долларов.

"Если сложить все бюджеты русского солдата, он получает от 6 до 8 тысяч долларов США... Представьте себе сколько Россия платит за эту войну. Один военный, русский контрактник получает именно столько. Путин рассчитывает на армию полтора миллиона. Он хочет армию полтора миллиона. У него 1,2 млн. Что может остановить эти деньги? Как он будет платить в таких объемах? Мы считаем, что он может потратить в следующем году 300 млрд на войну", – сказал Зеленский.

В то же время, как считает президент Украины, санкции остановят возможности Путина финансировать войну.

"И безусловно, надо говорить об усилении финансирования наших воинов", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодня откровенно говорил об этом на заседании "Коалиции желающих".

"Мы должны иметь сильную армию. Безусловно, и идти по пути к контрактной. Полностью. Это правильно. Это момент, пока у нас нет окончания войны. Первой стадии – прекращения огня. Как оно будет дальше, я не могу вам сказать. Но сильные санкции будут влиять на готовность русских говорить, но реально говорить, с результатом, а не прятаться только за обменами (пленными)", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас у России нет желания заканчивать войну. По его мнению, это нежелание со стороны России видит и президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, изменит ли он свой взгляд. Я не могу вам сказать. Я благодарен ему за сегодняшний взгляд. За те сигналы, которые он дает. Дал при встречах и дает сегодня в медиа-пространстве", – сказал Зеленский.

Как сказал президент Украины, санкции против России, которые сейчас обсуждают в США, касаются многих сфер. Прежде всего, энергетики, а также других стран, которые являются импортерами российских энергоносителей.

"Это влияние на многие аспекты и на многие страны. Сильные правильные шаги, мне кажется, могут заставить те страны влиять на русских по окончанию войны", – считает Зеленский.

Завершение войны в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале июня разведчик 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Янис Терещенко высказал мнение, что текущие дипломатические усилия не приведут к окончанию войны, которую Россия ведет против Украины. Война России против Украины будет продолжаться и дальше, в частности – как минимум до 2030 года.

Издание NYT писало, что российский правитель Путин ожидает прорыва фронта в Украине в ближайшее время и поэтому игнорирует усилия Трампа по установлению мира. Диктатор не считает невозможным и прекращение боевых действий сейчас, если только Украина не согласится на значительные уступки.

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