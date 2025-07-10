Объединенные благотворительной миссией: Kryla Karpaty by Edem присоединились к передаче антидроновой защиты 'Паутина'

В условиях дроновой войны защита от беспилотников стала одним из ключевых элементов безопасности на фронте. С осени 2024 года украинские благотворительные фонды и общественные организации, объединив силы, начали инициативу "Паутина" по передаче сеток от вражеских дронов. В течение этого времени БФ "Батальон Волонтер", Life Guardians, "Фундация Течия", а также ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" доставили воинам более 1500 тонн сеток.

Теперь к инициативе присоединился и социально ответственный бизнес - Kryla Karpaty by Edem, масштабный курортный проект, который реализует компания Edem Family. Представители отмечают: давно наблюдали за активной деятельностью инициативы и осознают ее важность для безопасности украинских военных.

"Мы неоднократно слышали об инициативе "Паутина" - мощной, действенной, уже зарекомендовавшей себя действенными результатами на фронте. Для нас большая честь приобщиться к благотворительному делу, которое сегодня играет критическую роль в дроновой войне", - отметил представитель благотворительного направления Kryla Karpaty by Edem Юрий Барабаш.

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Сетки, которые передают волонтеры на передовую, военные используют для обустройства так называемых "коридоров жизни" - защищенных участков для передвижения техники и личного состава. Основная функция сеток - остановка или дезориентация вражеских дронов: беспилотники запутываются в конструкциях и не могут поразить цель.

Всего за время существования инициативы на фронт доставлено более 1500 тонн сеток. По словам участников проекта, они получают все больше запросов от военных на получение соответствующей защиты. И в то же время организаторы отмечают: объединение усилий фондов и привлечение бизнеса позволяет масштабировать помощь и оперативно реагировать на потребности фронта.

"Осознаем, насколько важно обеспечить наших военных средствами защиты от вражеских беспилотников, и гордимся, что можем внести свой вклад в это дело. Это для нас не просто помощь, а важная миссия, которую мы будем выполнять системно и с полной отдачей. Вместе - к победе!" - подытожил представитель благотворительного направления Kryla Karpaty by Edem.

Kryla Karpaty by Edem - масштабный курортный проект вблизи Буковеля, реализованный компанией Edem Family. Идея заключается в создании горного поселка нового поколения - discovery village (сочетание комфора, эстетики, приватности и вдохновения). Пространство охватывает гостиничную, жилую и рекреационную инфраструктуру: коттеджи, шале, апартаменты, рестораны, СПА, рынок, лыжные трассы, духовный центр, ивент-холл и образовательное пространство.