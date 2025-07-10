Объединенные благотворительной миссией: Kryla Karpaty by Edem присоединились к передаче антидроновой защиты 'Паутина'

В условиях дроновой войны защита от беспилотников стала одним из ключевых элементов безопасности на фронте. С осени 2024 года украинские благотворительные фонды и общественные организации, объединив силы, начали инициативу "Паутина" по передаче сеток от вражеских дронов. В течение этого времени БФ "Батальон Волонтер", Life Guardians, "Фундация Течия", а также ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" доставили воинам более 1500 тонн сеток.

Теперь к инициативе присоединился и социально ответственный бизнес - Kryla Karpaty by Edem, масштабный курортный проект, который реализует компания Edem Family. Представители отмечают: давно наблюдали за активной деятельностью инициативы и осознают ее важность для безопасности украинских военных.

Объединенные благотворительной миссией: Kryla Karpaty by Edem присоединились к передаче антидроновой защиты 'Паутина'

"Мы неоднократно слышали об инициативе "Паутина" - мощной, действенной, уже зарекомендовавшей себя действенными результатами на фронте. Для нас большая честь приобщиться к благотворительному делу, которое сегодня играет критическую роль в дроновой войне", - отметил представитель благотворительного направления Kryla Karpaty by Edem Юрий Барабаш.

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Сетки, которые передают волонтеры на передовую, военные используют для обустройства так называемых "коридоров жизни" - защищенных участков для передвижения техники и личного состава. Основная функция сеток - остановка или дезориентация вражеских дронов: беспилотники запутываются в конструкциях и не могут поразить цель.

Объединенные благотворительной миссией: Kryla Karpaty by Edem присоединились к передаче антидроновой защиты 'Паутина'

Всего за время существования инициативы на фронт доставлено более 1500 тонн сеток. По словам участников проекта, они получают все больше запросов от военных на получение соответствующей защиты. И в то же время организаторы отмечают: объединение усилий фондов и привлечение бизнеса позволяет масштабировать помощь и оперативно реагировать на потребности фронта.

Объединенные благотворительной миссией: Kryla Karpaty by Edem присоединились к передаче антидроновой защиты 'Паутина'

"Осознаем, насколько важно обеспечить наших военных средствами защиты от вражеских беспилотников, и гордимся, что можем внести свой вклад в это дело. Это для нас не просто помощь, а важная миссия, которую мы будем выполнять системно и с полной отдачей. Вместе - к победе!" - подытожил представитель благотворительного направления Kryla Karpaty by Edem.

Kryla Karpaty by Edem - масштабный курортный проект вблизи Буковеля, реализованный компанией Edem Family. Идея заключается в создании горного поселка нового поколения - discovery village (сочетание комфора, эстетики, приватности и вдохновения). Пространство охватывает гостиничную, жилую и рекреационную инфраструктуру: коттеджи, шале, апартаменты, рестораны, СПА, рынок, лыжные трассы, духовный центр, ивент-холл и образовательное пространство.