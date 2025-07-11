Костяк этих сил будет сформирован вокруг Франции и Британии, но он также будет способен "объединить других европейских партнеров".

Франция и Великобритания планируют увеличить численность совместных экспедиционных сил (CJEF) до 50 тысяч. Эти военные могут быть ядром планирования для сдерживающих сил, которые могут быть развернуты в Украине для поддержания мира после прекращения огня.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, пишет Le Figaro. Костяк этих сил будет сформирован вокруг Франции и Британии, и он также будет способен "объединить других европейских партнеров".

"Мы увеличиваем эти совместные силы с бригады до армейского корпуса, а это означает, что они могут иметь до 50 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в большом бою", – приводит издание слова французского лидера.

Видео дня

Макрон отметил, что CJEF "добавят надежности и прочности европейскому столбу НАТО на оперативном уровне". Кроме того, это партнерство также укрепляет стратегическую автономию Европы.

Назовут эту группу военных Франко-британскими объединенными силами. В Елисейском дворце говорят, что они могут служить "ядром планирования для сил сдерживания, которые могут быть развернуты в Украине в рамках прекращения огня".

Миротворцы в Украине

Разговоры о развертывании миротворческого контингента в Украине ведутся уже не первый месяц.

СМИ писали, что Великобритания и Франция пытались также добиться участия США в миротворческой операции – в формате авиаприкрытия, контроля за границами и предоставления разведывательных данных. Однако успехов эти усилия не принесли.

Издание Bloomberg писало, что в США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны для поддержки "сил сдерживания".

Вас также могут заинтересовать новости: