По словам Берлинской, эти дроны вполне могут летать на сотни и тысячи километров

"Шахеды" и ракеты - не самое страшное оружие России против Украины. Враг активно развивает технологии - уже скоро дроны могут зависать над городами в ожидании жертв. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявила волонтер Мария Берлинская.

"Есть кое-что значительно опаснее, чем "шахеды" в той модификации, которая есть сейчас - это тысячи дронов над городами в режиме постоянной охоты. Автономные работы, могут вполне касаться не только Сум, Днепра и Харькова, но и Львова, Черновцов, и даже Кракова, Мюнхена и Рима. Это то, что происходит сейчас с Херсоном и Константиновкой, при том, что там пока дроны на радиоуправлении и оптоволокне. Очень важно, что это совсем другой уровень, когда не требуется участие оператора. Полная, или частичная автономность. И эти дроны вполне могут летать на сотни и тысячи километров", - сказала Берлинская.

Волонтер подчеркнула, что бороться с такими технологиями можно. Впрочем, для этого есть очень мало времени.

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"Контрмеры есть и над ними нужно работать не только украинцам, но и европейцам - совместно с украинцами. Это автоматические турели, зенитные дроны-перехватчики, интерсепторы, электромагнитные лазерные средства, сетки и тому подобное. Это нужно уже тестировать, искать оптимальные конфигурации и применять в комплексе", - призвала Берлинская.

Удары РФ по Украине - какое есть противодействие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не отказывается от намерения нарастить количество ударных дронов, которые каждую ночь терроризируют гражданское население Украины. В то же время, Украина уже имеет средства для противостояния российским атакам - дроны-перехватчики.

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