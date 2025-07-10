Он добавил, что Трамп не любит войны, считая их "пустой тратой денег и жизней".

С начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 000 военных именно убитыми. Об этом на конференции АСЕАН в Малайзии сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

"Важно отметить, что с января этого года, например, российская сторона потеряла 100 000 солдат – убитыми, не ранеными. А с украинской стороны цифры меньше, но все еще очень значительны", – приводит его слова пресс-служба американского Госдепа.

Рубио добавил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не любит войны, считая их "пустой тратой денег и жизней". Поэтому он хочет завершения войн. По словам Рубио, Трамп планирует сделать все возможное для того, чтобы положить конец войне в Украине и других частях мира.

Видео дня

"Поэтому мы будем продолжать работать над этим. Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но, очевидно, мы также разочарованы тем, что не удалось достичь большего прогресса. И мы надеемся, что на основе сегодняшнего дня и в ближайшие дни мы будем иметь больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом отношении, и сможем начать достигать определенного прогресса", – добавил госсекретарь США.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину, общие потери армии РФ уже перевалили за миллион. По состоянию на утро 10 июля эта цифра составляла 1030580 оккупантов.

Ощутимые потери враг несет и в технике. Всего было поражено более 11 тысяч танков, сотни единиц авиации, 29 катеров и кораблей, а также десятки тысяч единиц другой техники.

Иногда удается уничтожать довольно редкие образцы. Так, на Торецком направлении украинские защитники уничтожили "танк-сарай " – его оккупанты сильно пытались уберечь от дронов, но это не помогло.

Вас также могут заинтересовать новости: