Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения мирным украинцам угрожают только российские ракеты и оккупанты-мародеры.

Такое заявление сделала посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс в Twitter.

Заявление было сделано на фоне скандального заявления правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные якобы оборудуют военные базы в школах и госпиталях, чем ставят под опасность мирное население.

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям - российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка", – написала она.

Посол подчеркнула, что если бы Россия прекратила вторжение в Украину, то опасности для гражданских не было бы.

Война в Украине и Amnesty International:

4 августа 2022 года стало известно о том, что Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Amnesty International.

В комментарии журналистам Подоляк сообщил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции по дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

В Минобороны ответили на доклад Amnesty International о базах ВСУ в больницах и школах

Резников жестко отреагировал на скандальное заявление Amnesty International.

Генсек Amnesty International обвинила "украинских ботов" в хейте скандального отчета о ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что отчет Amnesty International является манипулятивным и таким, что дает большее преимущество действиям страны-агрессора и ее пропагандистам.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал скандальный отчет Amnesty International, в котором Украину обвинили в размещении военных баз в больницах и школах. Он посоветовал свернуть такой отчет "в трубочку".

Зеленский осудил Amnesty International за попытку амнистировать Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: