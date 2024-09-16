Экс-президент уверен, что Байден и Харрис хотят уничтожить Америку, а потому прибегли к риторике, которая провоцирует покушения на него.

Причиной нового покушения на экс-президента США Дональда Трампа стала "риторика" его политических оппонентов - действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Об этом сам Трамп заявил в комментарии каналу Fox News.

"Он (стрелок) поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней. Их риторика заставляет в меня стрелять, хотя я - тот, кто собирается спасти страну, а они разрушают страну - как изнутри, так и извне", - сказал экс-президент США.

В частности Трамп указал на прошлые комментарии Байдена и Харрис, которые называли его "угрозой для демократии", одновременно говоря американцам, что они лидеры "единства".

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"Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну. Это называется враг изнутри. Они являются реальной угрозой. Они делают это с помощью сочетания риторики и судебных исков, в которые меня втягивают. Это то, к чему прислушиваются опасные дураки, такие как стрелок (...) И то же самое с первым [стрелком, который совершил покушение в июле]", - сказал Трамп.

Покушение на Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Зеленский отреагировал на новую попытку убийства Трампа. Зеленский подчеркнул, что политическому насилию нет места нигде в мире.

Также мы рассказывали, что Интернациональный легион ВСУ отрицает связи со стрелком. Мужчина действительно пытался вербовать добровольцев, но по собственной инициативе.

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