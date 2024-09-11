Первая леди Франции появится в новых сериях сериала.

Первая леди Франции Брижит Макрон сыграла роль в известном сериале от Netflix "Эмили в Париже". Жена президента появится в новых эпизодах четвертого сезона картины. Создатели ленты обещают, что знаменитость удивит зрителей.

Как сообщает The Guardian, 71-летняя Макрон сыграет в сериале саму себя. Она предстанет перед зрителями в одной из серий. Более того, жена французского лидера появится на экранах в собственной одежде, "без особых пожеланий" от сериала, который известен стильными образами.

Сценарист Даррен Стар считает, что у Макрон "есть талант" и она удивит поклонников актерской игрой. Лили Колинз, которая играет в сериале Эмили, рассказала, что появление Брижит в эпизодической роли готовилось почти два года.

"Идея пришла к нам, когда мы с Дарреном Стар встретились с ней в Елисейском дворце в декабре 2022 года. Она - большая поклонница шоу и с большим юмором восприняла упоминание о ней в первом сезоне. Съемки с ней были для меня честью и настоящей радостью", - поделилась актриса.

К слову, это уже второй раз, когда Макрон участвует в киносъемках и играет саму себя. В 2018 году она снялась в сериале "Вести".

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

"Эмили в Париже" - это популярный американский комедийно-драматический телесериал, который вышел на платформе Netflix в 2020 году. Картина Стара, известного также по сериалам "Секс в большом городе" и "Мелроуз Плейс", быстро обрела популярность во всем мире.

Сюжет сериала "Эмили в Париже" разворачивается вокруг молодой американки Эмили Купер, которая переезжает в Париж, чтобы работать в престижной французской маркетинговой компании Savoir. Ее задача - внести "американскую перспективу" в работу компании. Однако сразу по прибытии она сталкивается с трудностями, связанными с языковым барьером, культурными разногласиями и скептицизмом французских коллег, которые не всегда приветствуют ее идеи.

Напомним, ранее звезды "Эмили в Париже" появились в сине-желтых нарядах в поддержку Украины.

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