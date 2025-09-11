Польша ввела ограничения до 9 декабря, а Латвия - пока только до 18 сентября.

Польша на три месяца ограничила полеты в восточной части страны - вдоль границ с Беларусью и Украиной. Об этом пишет RMF 24 со ссылкой на Польское агентство аэронавигационных услуг.

Отмечается, что ограничения ввели "из соображений национальной безопасности" на период с 10 сентября 22:00 до 9 декабря 23:59.

В ведомстве отметили, что в указанной части страны действует полный запрет от заката до восхода солнца на полеты, за исключением военных самолетов. Кроме того, круглосуточно запрещены полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов.

В сообщении также говорится, что после согласования с оперативной службой Центра воздушных операций могут быть разрешены полеты государственной авиации и санитарной авиации, а также полеты, выполняемые для оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей или животных, "в частности, во время стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций".

Кроме того, могут быть разрешены также полеты, связанные с защитой и контролем критической инфраструктуры.

Вслед за Польшей небо над границей с РФ и Белоруссией с 18 часов 11 сентября минимум на одну неделю закрывает и Латвия. Как заявил министр обороны страны Андрис Спрюдс.

"Российские БпЛА в воздушном пространстве НАТО являются предупредительным сигналом, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию атак дронов. Закрытие воздушной зоны Латвии позволит полностью контролировать ограниченную воздушную зону и будет способствовать выявлению несанкционированных летательных объектов, освободит ограниченную воздушную зону для истребителей Балтийской воздушной патрульной миссии НАТО и нашей противовоздушной обороны", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Вторжение российских дронов в Польшу: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что самое страшное в атаке России по Польше то, что она похожа на события в Крыму 2014 года. Он отметил, что поскольку сейчас технологическая война, то российскому диктатору Владимиру Путину не нужны "зеленые человечки". Как заявил он, ту же роль на территории Польши выполнили беспилотники российского производства.

Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Питер Доран после атаки российских дронов на Польшу заявил, что НАТО следует ввести "безвоздушную зону" над западом Украины. По его словам, еще в начале полномасштабной войны рассматривался вопрос о ее введении, и некоторые члены Альянса тогда были недовольны этим вариантом, поскольку опасались, что Путин может расценить это решение как эскалацию. Однако, написал Доран, российский диктатор уже пошел на эскалацию против НАТО, и сейчас самое время установить оборонительную бесполетную зону над западом Украины.

По данным BILD, НАТО на сбивание дронов в Польше "выбросило" не менее 1,2 миллиона евро. Для этого были задействованы, в частности, современные истребители F-35 из Нидерландов и системы противовоздушной обороны Patriot из Германии. Между тем стоимость одного российского ударного дрона составляет всего несколько тысяч евро. По данным издания, Альянс теперь рассматривает различные возможности противодействия российским провокациям. В частности, в штабах НАТО был увеличен штат сотрудников, а повышенная боевая готовность действует днем и ночью.

