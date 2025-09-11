Российский диктатор считает, что ему удастся избежать ответственности за эту провокацию.

Президент США Дональд Трамп думал, что сможет договориться о мире в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным, однако в течение восьми месяцев президент РФ не предложил ничего, кроме жестокой эскалации. Теперь же Путин издевается над Трампом и НАТО, запуская беспилотники по территории Польши. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Известно, что в ночь на 10 сентября 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал вторжение БпЛА "абсолютно безрассудным" и "не единичным случаем".

"Путин считает, что ему удастся избежать ответственности за эту провокацию, поскольку он бомбит Украину сотнями ракет и дронов, и это вполне вероятно, учитывая предыдущие действия Трампа. Трамп недавно заявил, что он "не доволен всей ситуацией" в Украине. Но Трамп не подкрепил свои неоднократные предупреждения и сроки, и Путин может считать, что всегда может рассчитывать на еще две недели", - отметил автор материала.

После того, как российский диктатор встретился с лидерами Китая и КНДР в Пекине, Россия намеренно нанесла удар по дипломатическим объектам ЕС и другим западным активам в Киеве, отметили сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис.

Затем Путин решил запустить 800 дронов и ракет по Украине, в результате чего погибли мирные жители, среди которых мать с младенцем.

"Между тем администрация Трампа, похоже, сокращает финансирование безопасности США для стран Балтии, которые входят в НАТО, понимают угрозу со стороны Путина и доказывают это своими высокими затратами на оборону", - напомнили в WSJ.

В издании добавляют, что администрация как будто давит на Европу, чтобы она ввела больше санкций против стран, которые покупают российскую нефть, однако сами США до сих пор не наложили ограничений на Китай за покупку того же продукта.

"Трамп до сих пор не подписывает двухпартийный законопроект Сената о таких "вторичных" санкциях, несмотря на то, что его поддержали более 80 сенаторов. Эта мягкая позиция может быть частично донкихотской попыткой заключить большую сделку с Пекином, но президент может об этом забыть, если позволит Путину обмануть себя по Украине", - отметили в материале.

Вторжение дронов в Польшу демонстрирует, что успокоение Путина несет риски, которые выходят за пределы "стыда США". Российский диктатор показывает, что его имперский проект не ограничивается Украиной, считает автор публикации.

"Прямое противостояние между НАТО и Россией было бы катастрофой для мира, которой никто не хочет, но вялая реакция США увеличивает вероятность войны. То, что Путин считает, что может отправлять дроны в Польшу, союзника США по договору, где находится примерно 10 000 американских военных, является прямой угрозой безопасности США", - добавили в WSJ.

В издании подытожили, что Трамп знает, как именно давить на Путина: больше санкций, больше оружия для Украины и меньше ограничений на его использование, а также усиление военной мощи НАТО, чтобы РФ не смогла застать альянс врасплох.

"Части дронов, которые сейчас разбросаны по всей Польше, несут старое послание: слабость провоцирует агрессию", - подчеркнули в материале.

Атака дронов РФ на Польшу - что говорят в Европе и НАТО

Как писал УНИАН, Великобритания готова прислать Польше истребители и системы ПВО после инцидента с дронами. По информации The Telegraph, такое решение рассматривается после того, как НАТО впервые в своей истории сбило российские беспилотники над территорией союзников.

Из-за этого министр обороны Британии Джон Гили поручил военным "рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей".

В то же время бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица объяснил, почему власти Польши так "сдержанно" отреагировали на налет дронов РФ. Он считает, что такая реакция связана с желанием не наделать паники в обществе.

"Я думаю, что эта немножко сдержанная оценка, что это явная российская агрессия против Польши, продиктована тем, чтобы не делать паники в обществе. И у меня такое впечатление складывается, что Польша, конечно, готовилась к войне, но они достаточно осторожны, чтобы не создать атмосферу, которая была бы неконтролируемой", - отметил Дещица.

